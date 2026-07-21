Salonda ayakta alkışladılar! Özgür Özel'in yeni partisine geçecek vekiller netleşti: İşte isim isim o liste

Türkiye siyasetinde tarihi anlardan biri yaşandı. CHP'deki mutlak butlan krizi sonrası yeni parti hazırlığında olan Özgür Özel, bugün resmen yeni partiyi kuracaklarını duyurdu.

"YENİ PARTİMİZİ İLK ADIMI ATARAK KURUYORUZ"

CHP çatısı altında son kez grup toplantısında konuşan Özel, "Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak kürsüye çıktım. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Tarihi konuşmayı, önümüzdeki ilk seçimin akşamında hep birlikte yapmak üzere tarihe emanet ediyorum. Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Yeni partimizde açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye, CHP'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

LİSTE ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Öte yandan Özel ile birlikte hareket edip yeni partiye geçecek isimler de merak konusu olmuştu. O listede şekillenmeye başladı.

SALONDA TAKİP EDİP AYAKTA ALKIŞLADILAR! O İSİMLER YENİ PARTİYE GEÇECEK

Halk TV'de yer alan habere göre; Özel'in CHP çatısı altındaki son grup toplantısını yerinde takip eden 83 CHP'li vekilin çoğu Özel'in yeni partisinde yer alacak. Öte yandan bazı vekillerin toplantıya katılamadığı ve sayının artacağı da belirtildi.

Özel'in CHP'deki son grup toplantısını yerinde takip eden milletvekilleri ise şu şekilde:



1.Mahmut Tanal

2.Yunus Emre

3.Hasan Öztürk

4.Umut Akdoğan

5.Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

6.Aliye Coşar

7.Murat Bakan

8.Sezgin Tanrıkulu

9.Seyit Torun

10.Suat Özçağdaş

11.Gökçe Gökçen

12.Yüksel Taşkın

13.Bülent Tezcan

14.Gizem Özcan

15.Ayça Taşkent

16.Uğur Bayraktutan

17.Süleyman Bülbül

18.Özgür Karabat

19.Talih Özcan

20.Elvan Işık Gezmiş

21.Deniz Yücel

22.Murat Çam

23.Şeref Arpacı

24.Sibel Suiçmez

25.Ümit Özlale

26.Asu Kaya

27.Burhanettin Bulut

28.Karahan Pala

29.Eylem Ertuğrul

30.İbrahim Arslan

31.Tahsin Ocaklı

32.Özgür Ceylan

33.Özgür Erdem İncesu

34.Gökan Zeybek

35.İsmail Atakan Ünver

36.Ayhan Barut

37.Hikmet Yalım Alıcı

38.Aylin Yaman

39.Veli Ağbaba

40.Ensar Aytekin

41.Ulaş Karasu

42.Melih Meriç

43.Seda Kaya Ösen

44.Aliye Timisi Ersever

45.Süreyya Öneş Derici

46.Mustafa Erdem

47.Orhan Sümer

48.İsmet Güneşhan

49.Cavit Arı

50.Ali Gökçek

51.Bekir Başevirgen

52.Fahri Özkan

53.Talat Dinçer

54.Mehmet Tahtasız

55.Servet Mullaoğlu

56.Namık Tan

57.Ali Mahir Başarır

58.Gökhan Tünaydın

59.Murat Emir

60.Özgür Özel

61.Mühip Kanko

62.Serkan Sarı

63.İzzet Akbulut

64.Yaşar Tüzün

65.Deniz Yavuzyılmaz

66.Turan Taşkın Özer

67.Tekin Bingöl

68.Aşkın Genç

69.Harun Özgür yıldızlı

70.Metin İlhan

71.Aykut Kaya

72.Ednan Arslan

73.Evrim Karakoz

74.Salih Uzun

75.Cemal Enginyurt

76.Gamze Taşçıer

77.Evrim Rızvanoğlu

78.Mustafa Sarıgül

79.Zeynel Emre

80.Nail Çiler

81.Nurhayat Altaca Kayışoğlu