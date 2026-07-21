HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran vurdu, 100 ABD askeri yaralandı! 'Pentagon gizliyor' iddiası

ABD'nin saldırılarına misliyle karşılık vermek isteyen İran, Orta Doğu'daki askeri üsleri hedef almıştı. Tahran yönetimi tarafından bu ay düzenlenen saldırılarda yaklaşık 100 Amerikan askerinin yaralandığı iddia edildi.

İran vurdu, 100 ABD askeri yaralandı! 'Pentagon gizliyor' iddiası

ABD-İran savaşı giderek şiddetlenirken, Orta Doğu'daki ABD üsleri İran'ın hedefinde. CBS News'e isminin gizli kalması koşuluyla konuşan ABD'li yetkililer, İran'ın füze saldırısı düzenlediği Orta Doğu'daki ABD üslerinde çok sayıda askerin yaralandığını öne sürdü.

"100 AMERİKAN ASKERİ YARALANDI"

Haberde 'Orta Doğu bölgesindeki üslere düzenlenen çok sayıda İran hava saldırısında yaklaşık 100 Amerikalı askerin yaralandığı, yaralıların çoğunun görevlerine geri döndüğü' belirtildi.

İran vurdu, 100 ABD askeri yaralandı! Pentagon gizliyor iddiası 1

ABD Savaş Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell de yaptığı açıklamada 7 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 100 kişinin 'bir dereceye kadar yaralandığının tespit edildiğini' ve bunların yüzde 96'sının görevine geri döndüğünü doğruladı.

İran vurdu, 100 ABD askeri yaralandı! Pentagon gizliyor iddiası 2

Parnell, "Mücadeleye geri dönmeye kararlılar. Yaşanan yaralanmaların büyük çoğunluğu hafif beyin sarsıntılarıydı" ifadesini kullandı.

"PENTAGON KAMUOYUNDAN GİZLİYOR"

New York Times, 'Pentagon'un İran'ın son dönemde ABD güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bunlarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı' bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını iddia etmişti.

İran vurdu, 100 ABD askeri yaralandı! Pentagon gizliyor iddiası 3

Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü ve birinin de kaybolduğu saldırı öncesinde İran'ın bu ülkedeki ABD güçlerine 3 farklı saldırı daha düzenlediği, bu saldırılarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı, ABD'ye ait birçok helikopterin hasar aldığı iddiasında bulunmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiltere'nin yeni başbakanı ilk olarak Trump'ı aradı: "İlginçti ve çok iyi" İngiltere'nin yeni başbakanı ilk olarak Trump'ı aradı: "İlginçti ve çok iyi"

ÖLEN ABD ASKERİ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

CENTCOM, İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pentagon, bu 2 askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

İran vurdu, 100 ABD askeri yaralandı! Pentagon gizliyor iddiası 4

CENTCOM, Irak'ta da 18 Temmuz'da İran'ın insansız hava aracına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Irak'taki olayla birlikte ABD ve İsrail'in şubatta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerinin sayısı 17'ye çıkmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eren Ali Bingöl için canlı yayında AK Parti iddiası! "Yüzde 90'ın üzerinde" deyip tarih verdiEren Ali Bingöl için canlı yayında AK Parti iddiası! "Yüzde 90'ın üzerinde" deyip tarih verdi
O gün bugün mü? Veda konuşması yapıp yeni partiyi ilan edecekO gün bugün mü? Veda konuşması yapıp yeni partiyi ilan edecek

Anahtar Kelimeler:
Asker İran ABD Amerika Birleşik Devletleri savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

"Bu dünyadaki en büyük orgazm..." diyerek anlattı

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Sıfır araçta kimsenin beklemediği kusur! Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

Milyonlarca kişinin kullandığı e-ticaret devine 550 milyon euro ceza

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.