İngiltere'nin yeni başbakanı ilk olarak Trump'ı aradı: "İlginçti ve çok iyi"

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burnham ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

İngiltere ile "olağanüstü ikili ilişkileri" ele aldıklarını belirten Trump, "Çok uzak olmayan gelecekte, karşılıklı çıkar konularını ele almak üzere (Burnham ile) görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

"İLGİNÇTİ VE ÇOK İYİ GEÇTİ"

Trump, Burnham'ın "önünde büyük iş olduğunu ancak bunu halledebileceğini ve ABD'nin yardıma hazır olacağını" belirterek "Kuzey Denizi petrolü, ticaret, askeri ittifak, Hürmüz Boğazı'nın mayından arındırılması ve birçok konuyu görüştük. Görüşme ilginçti ve çok iyi geçti." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Burnham'a görevinde "bol şans" dilediğini aktardı.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada ilk telefon görüşmesini ABD Başkanı Trump ile yapan Burnham'ın İngiltere'nin savunma alanındaki taahhütlerini yerine getireceğini vurguladığı, ülkesinin ve müttefiklerinin güvenliğine önem verdiklerini ifade ettiği aktarılmıştı.

Ayrıca Trump'ın Burnham'a Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin bilgi verdiği, Burnham'ın ise Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin İngiltere açısından büyük önem taşıdığını dile getirdiği kaydedildi.

Burnham, görevinin ilk günü Trump'ın yanı sıra; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır