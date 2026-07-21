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530 yıllık gelenek yerin 150 metre altında yaşatıldı

Çankırı’da 530 yıllık vakıf geleneği yaşatılarak toplu sünnet ettirilen 41 çocuk, Hititler’den kalma, yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında düzenlenen şölende unutulmaz bir gün yaşadı.

530 yıllık gelenek yerin 150 metre altında yaşatıldı

Çankırı’da, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen şölende 41 çocuk sünnet oldu. Sünnet edilen çocuklar Hititler’den kalma, yerin 150 metre altındaki ‘yeraltı tuz şehri’ diye adlandırılan tuz mağarasını ziyaret etti. Burada çocuklar mağarayı ve keloğlanın eşeğini yakından tanıdı. Şölende gönüllerince eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklar yerin 150 metre altında bulunan mağarada çok eğlendiklerini ifade etti.

530 yıllık gelenek yerin 150 metre altında yaşatıldı 1

Çocuğunu sünnet ettiren Seher Özçelik, "Yerin 150 metre altında sünnet şöleni kutluyoruz. Burası çok güzel. Çok eğleniyoruz, mutluyuz" diye konuştu.

530 yıllık gelenek yerin 150 metre altında yaşatıldı 2
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı gelenek
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