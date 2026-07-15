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Yazın en akıllı yatırımı! Pelonis kule fan yarı fiyatına düştü
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Yazın en akıllı yatırımı! Pelonis kule fan yarı fiyatına düştü

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Yaz sıcaklarında evde vakit geçirmek bazen çekilmez bir hal alabiliyor, özellikle de gürültülü çalışan vantilatörler yüzünden uykunuz bölünüyorsa. Sıcak günlerde ev konforunu artırmak isteyenler için haria bir haberimiz var: Pelonis Kule Fan, incecik şık tasarımıyla yer kaplamazken, fısıltı sessizliğindeki çalışma performansıyla odanızın havasını anında tazeliyor. Yarı fiyatına düşen fanı sepetinze eklemek için acele edin!

Gün boyu sıcaktan bunalıyor ama vantilatör sesinden rahatsız oluyorsanız, hem bütçe dostu hem de oldukça sessiz bir çözüm var. Pelonis Kule Fan, sadece 38W enerji tüketimiyle çalışırken odanın her köşesine dengeli bir serinlik yayıyor. Zamanlayıcı özelliği sayesinde sabaha karşı kendiliğinden kapanarak konforlu bir uyku sunan model, yarı fiyatına düşen fırsatıyla yaz aylarında serinlemenin en pratik yolunu sunuyor. İşte detaylar!

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Pelonis Kule Fan [Enerji Sınıfı A++]

Pelonis Kule Fan [Enerji Sınıfı A++] (1)

Pelonis Kule Fan, 76 cm yüksekliği ve şık tasarımıyla evinizde minimum yer kaplarken maksimum serinlik sağlar. Sadece 38W enerji tüketimiyle yüksek tasarruf sunan cihaz, 3 farklı hız kademesi ve 60 derecelik geniş açılı salınımı sayesinde odanızın her köşesine doğal bir esinti ulaştırır. Ultra sessiz çalışma performansı ve akıllı zamanlayıcı özelliğiyle özellikle sıcak yaz gecelerinde uykunuz bölünmeden, güvenle serinleyebilirsiniz. Ergonomik taşıma koluyla odalar arasında kolayca taşınabilen vantilatör yazın vazgeçilmeziniz olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kule tipi vantilatör dün, en kötü sıcak günlerden birinin ortasında geldi. Vantilatörün altına ayaklığı takmam sadece 5 dakikamı aldı. Oturma odamda çok iyi çalışıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle yüksek ayarda çalıştırıyorum ve 3 metre uzaktan bile esintiyi hissedebiliyorsunuz. Yüksek ayarda bile çok sessiz. Daha önce hiç kule tipi vantilatörüm olmamıştı, çok kompakt ve mobilyaların arasına çok iyi sığıyorlar. Vantilatörden çok memnunum."
  • "Harika bir ürün. İyi bir dönüş yarıçapına sahip ve her modda güç artışı oldukça iyi. Gece fonksiyonu da güzel; ilk başta fan normal çalışıyor, birkaç dakika sonra ise daha sessiz hale geliyor, böylece uykunuzu bölmüyor. Uzaktan kumanda, fan çok uzakta olduğunda veya yatakta çok rahat olduğunuz için kalkıp kumandayı değiştirmek istemediğinizde mükemmel. Zamanlayıcı da, fan açıkken uykuya dalmayı seviyorsanız ama tüm gece açık kalmasını istemiyorsanız çok kullanışlı. Kurulumu da kolay, karmaşık bir şey yok ve talimatlar kolayca anlaşılıyor. Kesinlikle tekrar satın alırım, şirketin diğer ürünlerini de alırım."
Ürünü İncele

Bu içerik 15 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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vantilatör
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