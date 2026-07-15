Yazın en akıllı yatırımı! Pelonis kule fan yarı fiyatına düştü

Gün boyu sıcaktan bunalıyor ama vantilatör sesinden rahatsız oluyorsanız, hem bütçe dostu hem de oldukça sessiz bir çözüm var. Pelonis Kule Fan, sadece 38W enerji tüketimiyle çalışırken odanın her köşesine dengeli bir serinlik yayıyor. Zamanlayıcı özelliği sayesinde sabaha karşı kendiliğinden kapanarak konforlu bir uyku sunan model, yarı fiyatına düşen fırsatıyla yaz aylarında serinlemenin en pratik yolunu sunuyor. İşte detaylar!
Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.
Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.
Pelonis Kule Fan, 76 cm yüksekliği ve şık tasarımıyla evinizde minimum yer kaplarken maksimum serinlik sağlar. Sadece 38W enerji tüketimiyle yüksek tasarruf sunan cihaz, 3 farklı hız kademesi ve 60 derecelik geniş açılı salınımı sayesinde odanızın her köşesine doğal bir esinti ulaştırır. Ultra sessiz çalışma performansı ve akıllı zamanlayıcı özelliğiyle özellikle sıcak yaz gecelerinde uykunuz bölünmeden, güvenle serinleyebilirsiniz. Ergonomik taşıma koluyla odalar arasında kolayca taşınabilen vantilatör yazın vazgeçilmeziniz olacak!
Kullanıcılar ne diyor?
Bu içerik 15 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.