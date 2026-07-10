Sakal, saç ve vücut için tek makine: Philips bakım seti indirimde

Bakımda aradığımız tek bir şey var: Minimum çaba, maksimum sonuç. Philips 5000 Serisi, işte bu netliği ve konforu sunuyor. 550 TL indirimle kişisel bakım rutininizi baştan aşağı değiştiren fırsatı kaçırmayın, kendinize ya da sevdiklerinize en pratik çözümü hediye edin!

Hem yüz, hem saç hem de vücut için: Philips 5000 Serisi 10in1 Erkek Bakım Seti

Philips All-in-One Trimmer 5000 Serisi, sakal yoğunluğunu saniyede 125 kez tarayarak gücünü otomatik ayarlayan akıllı BeardSense teknolojisiyle en zorlu kıllarda bile çekme yapmadan pürüzsüz sonuçlar sunar. Yüz, saç ve vücut için tasarlanan 10 kaliteli başlığı ve 0,5-16 mm arası hassas uzunluk ayarlarıyla evde berber konforu yaratır. Kendi kendini bileyen, yağlama gerektirmeyen çelik bıçakları ilk günkü keskinliğini korurken %100 su geçirmez yapısı duşta ıslak ve kuru kullanım kolaylığı sağlar. Güçlü lityum piliyle de 120 dakika kesintisiz çalışarak hayatınızı kolaylaştırır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Emsallerine göre gayet güzel bir cihaz. Aparatları ile çok fonksiyonel. Şarjı uzun süre gidiyor."

"Philips kutu içinden 7 adet saç sakal için, 1 adet vücut için, 1 adet de burun için başlık çıkıyor. USB kablosu çıkıyor, adaptör mevcut değil. Herhangi bir telefon adaptörüyle şarj edilebilir. ilk geldiğinde şarjı yoktu, 1 saat olmadan şarjı fulledi. Ürün gayet kaliteli ve güzel, senelerdir tıraş makinesini kullanıyordu,m zaten memnundum. Bunu da uzun seneler kullanırım inşallah."

"Senelerdir hep Philips tıraş makinelerini severek kullanıyorum, yenilemek için aldım ve yine aşırı memnun kaldım. Cildime hiç zarar vermeden istediğim birçok modeli yapabiliyorum. Şarjı baya uzun gidiyor ve tek sefer geçiş bile yeterli oluyor."

Bu içerik 10 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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