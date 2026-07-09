FIFA heyecanını evinize taşıyan Cristiano Ronaldo LEGO yapım seti indirimde

Bir futbol hayranına verebileceğiniz en unutulmaz ve anlamlı hediyenin, kendi elleriyle inşa edeceği bir efsane olduğunu söyleseniz kesinlikle heyecanlanırdı! Cristiano Ronaldo’nun sahalardaki ikonik duruşunu ve tutkusunu evinize taşıyan LEGO seti de hem stresi unutturan odaklayıcı bir hobi hem de her baktığınızda gurur duyacağınız şık bir koleksiyon parçası. İndirimli fiyatıyla bu efsanevi sete sahip olma veya sevdiklerinize hediye etme şansını şimdi yakalayın!

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LEGO Editions Cristiano Ronaldo Minifigür ve Koleksiyonluk Levha İçeren Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (490 Parça)

Futbol efsanesi Cristiano Ronaldo'nun ikonikleşen "Siuuu" sevincini ve CR7 imzasını taşıyan Cristiano RonaldoLEGO seti, özel tasarım Cristiano Ronaldo minifigürü, Portekiz detaylı tabanı ve isim plaketiyle dikkat çekiyor. Kaliteli ve birbiriyle tam uyumlu LEGO parçaları sayesinde yapım süreci son derece keyifli hale getiren model, koleksiyoncular için de harika bir sergi parçası.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu set, her futbolsever için mutlaka sahip olunması gereken bir ürün. 3 boyutlu model yapımı çok eğlenceli ve içerdiği minifigür mükemmel bir koleksiyon parçası. İster 10 yaş ve üzeri çocuklar için oyun amaçlı olsun ister yetişkin spor hayranları için odalarında havalı bir dekorasyon olarak kullanılsın, LEGO'dan bekleyeceğiniz gibi kalitesi birinci sınıf. Herhangi bir Cristiano Ronaldo hayranının seveceği gerçekten harika bir hediye. Şiddetle tavsiye edilir!"

"Lego tutkunu, Ronaldo hayranı için denk bir hediye. Çocuğum çok beğendi."

Bu içerik 9 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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