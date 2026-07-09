İzlanda Başbakanı'na Ankara'da kaşık oyunu performansını sergileyen adam konuştu: "Gücümüz buna yetiyor"

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in Ankara Kalesi gezisinden yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerden birinde Frostadottir'in karşısında kaşık oyunu oynayan kişinin kale esnafı Faruk İşleyen olduğu ortaya çıktı. İşleyen, çok konuşulan o anlar anlattı. Ayrıca, Frostadottir'in ziyaret ettiği Ankara Kalesi, zirve boyunca yabancı heyetlerin uğrak yeri oldu. Birçok heyet kaleyi gezip esnaftan alışveriş yaptı.

ANKARA KALESİ'NDE NATO YOĞUNLUĞU

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen yabancı ülke heyetleri, başkentin tarihi ve kültürel simgelerinden Ankara Kalesi'ni ziyaret etti.

Heyetler, kalenin tarihi dokusunu gezerek Ankara'nın kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Yabancı heyetler esnafla sohbet edip alışveriş yaptı.

İZLANDA BAŞBAKANI ŞEHİR MANZARASINI SEYRETTİ

İzlanda Başbakanı Frostadottir de tarihi kaleyi ziyaret edenler arasında yer aldı.

Frostadottir, ara sokaklarda gezip, çevresindekilerden kale ile ilgili bilgi aldı. Frostadottir, Ankara Kalesi'ne de çıkarak başkenti kuş bakışı izledi. Kale esnafından bakır işlemeciliği ile uğraşan Faruk İşleyen (69), İzlanda Başbakanı Frostadottir'i Ankara'nın yöresel kaşık oyunu ile karşıladı.

"HEPSİNİ KAŞIK OYUNUYLA KARŞILADIM"

DHA'ya konuşan Faruk İşleyen, Ankara'nın kültürünü tanıtmak amacıyla kaleyi ziyaret eden her turisti ve NATO heyetlerinin hepsini de kaşık oyunu ile karşıladığını söyledi.

"BAŞBAKAN HİÇ TEPKİ VERMEDİ"

İşleyen, "Geçen gün bayan başbakan geldi. Onu da güler yüzlülükle, kaşıklarla karşıladım. Cumhurbaşkanımız nasıl folklor ekibiyle, atlarla karşılıyorsa biz de kaşıklarla karşıladık.

Bizim gücümüz ona yetiyor. Başbakan hiç tepki vermedi. Güler yüzlülükle eli arkasında baktı ve güldü gitti" dedi.

"HEYETLER MUTLAKA KALEYE UĞRAR"

Yaklaşık 20 yıldır Ankara Kalesi’nde esnaflık yapan Osman Balantekin ise yabancı heyetlerin Ankara Kalesi’ne yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Ankara Kalesi’nin tarihi bir önemi var. Yurt dışından gelen bütün heyetler ve liderler, mutlaka Ankara Kalesi’ne uğrar. Buradaki otantik ve Türkiye’ye dönük hediyelik eşyalara bakıyor, ilgileniyor ve alışveriş yapıyorlar. İzlanda Başbakanı buradan geçiyordu, selamlaştık. Ardından yan komşumuz bir Ankara oyun havasıyla karşıladı. Çok dikkatlerini çekti. Memnun kaldılar, dönüşte tekrar yine uğradılar" diye konuştu.

Balantekin, yabancı heyetlerin Ankara Kalesi’ni ziyaret etmesinin esnafı mutlu ettiğini belirterek, "Türkiye’ye ait derin bir dokunun olması onları da mutlu ediyor, bizi de mutlu ediyor. Çünkü bu tür eserler çok nadir. Ankara özellikle bu açıdan çok avantajlı" dedi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır