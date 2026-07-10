Muş'ta kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malazgirt-Muş kara yolunun Rüstemgedik beldesi yol ayrımında, Muzaffer Özdemir'in kullandığı hafif ticari araç, sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Muzaffer Özdemir ile aynı araçta bulunan 3 torunları Cihat, Muhammed Emin ve Ahmet Özdemir yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerce çıkarılarak Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muzaffer Özdemir ile torunu Cihat Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır