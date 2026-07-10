CHP'de yeni karar! 7 il başkanı görevden alındı, 3 il başkanı için ihraç talebi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP MYK toplantısını yaptı. Parti Sözcüsü Müslüm Sarı toplantı sonrasında alınan kararları açıkladı.
Sarı şunları ifade etti:
15 ilde yönetimlerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bu il başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik.
Müslüm Sarı
Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın, Tekirdağ İl Başkanlarımızı görevden aldık.
Önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik.
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