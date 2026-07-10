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CHP'de yeni karar! 7 il başkanı görevden alındı, 3 il başkanı için ihraç talebi

CHP MYK bugün toplanmıştı. Alınan karar doğrultusunda 7 il başkanı görevden alındı. Ayrıca Giresun, Trabzon ve İzmir il başkanları da ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP'de yeni karar! 7 il başkanı görevden alındı, 3 il başkanı için ihraç talebi
Recep Demircan

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP MYK toplantısını yaptı. Parti Sözcüsü Müslüm Sarı toplantı sonrasında alınan kararları açıkladı.

CHP de yeni karar! 7 il başkanı görevden alındı, 3 il başkanı için ihraç talebi 1

Sarı şunları ifade etti:

15 İLDE YENİ YÖNETİMLER BELİRLENDİ

15 ilde yönetimlerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bu il başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik.

CHP de yeni karar! 7 il başkanı görevden alındı, 3 il başkanı için ihraç talebi 2

Müslüm Sarı

7 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın, Tekirdağ İl Başkanlarımızı görevden aldık.

3 İL BAŞKANI HAKKINDA İHRAÇ TALEBİ

Önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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