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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir etkinlik sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayeti üzerine tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen Erhürman’ın ilk tetkiklerinin tamamlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
Mustafa Fidan

Katıldığı bir etkinlik sırasında rahatsızlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı 1

KIBRIS CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN HASTANEYE KALDIRILDI

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir etkinlik sırasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayeti üzerine tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen Erhürman’ın ilk tetkiklerinin tamamlandığı bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı 2

İLERİ TETKİKLERE GEÇİLDİ

Cumhurbaşkanının sağlık durumunun detaylı şekilde değerlendirilmesi amacıyla ileri tetkiklere geçildiği kaydedildi. Yetkililerin Erhürman’ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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hastane kktc Tufan Erhürman
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