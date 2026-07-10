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ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

Ortadoğu'daki gerilim her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, bu kez dünya gündemine Trump'ı hedef aldığı öne sürülen dikkat çekici bir istihbarat iddiası damga vurdu.

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

İsrail, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına ilişkin istihbaratı Washington yönetimiyle paylaştı. Söz konusu iddia tüm dünyada yeni bir gerilim başlığı oluşturdu.

ABD ve İran arasında yeniden yükselen askeri gerilimin yankıları sürerken, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. WSJ’nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail makamlarının Washington yönetimine İran’ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair istihbarat sağladığı bildirildi. İran’ın planlarına ilişkin detayların ABD’li yetkililerle paylaşıldığı aktarılan haberde, söz konusu istihbaratın hangi kanaldan ve ne zaman iletildiğine dair detaylara yer verilmedi.

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var” 1

"TRUMP, SÜLEYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİNDEN BU YANA HEDEFTE"

Haberde, ABD'nin 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinden bu yana Tahran yönetiminin Trump'a suikast düzenleme niyetini kamuoyu önünde sık sık dile getirdiği öne sürüldü. Ayrıca, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerinde de ABD Başkanı'nın ölümüne yönelik çağrıların öne çıktığı vurgulandı.

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var” 2

TRUMP SUİKAST VE ŞÜPHELİ SALDIRI GİRİŞİMLERİNE HEDEF OLMUŞTU

Trump, ABD başkanlığına ikinci kez aday olduğu dönemde 13 Temmuz 2024 tarihinde Pennsylvania'nın Butler şehrindeki bir seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırıda sağ kulağından yaralanmıştı. 15 Eylül 2024 tarihinde ise Trump’ın Florida'nın West Palm Beach bölgesindeki golf kulübünde bulunduğu sırada pusu kuran silahlı bir kişi Gizli Servis tarafından fark edilmiş ve şüpheli bir suikast girişimi daha son anda engellenmişti. Son olarak geçtiğimiz 25 Nisan’da Trump ve kabine üyelerinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırı girişimi, şüphelinin Gizli Servis tarafından yakalanması sonucu önlenmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail suikast trump
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