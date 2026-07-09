MHP'li isimden dikkat çeken FETÖ açıklaması! "Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin..."

FETÖ'nün Kayseri'yi uzun yıllardır önemli bir merkez ve hedef alanı olarak gördüğünü ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "FETÖ için Kayseri önemli bir merkez ve hedef sahalarının başında geliyor. Ne yazık ki bu karanlık yapıyla mücadele anlamında Kayseri'de başarılı sonuçlar alındığını söyleyebilmek mümkün değil. Hâlâ çok sayıda kuruma sızmış ve kendisini unutturduğunu zanneden çevreler var. Yaşanan bazı hukuki soruşturmalar da bu durumu işaret ediyor" dedi.

"HER ZAMAN KARŞISINDA OLDUK"

Bazı ilişki ağlarının ve kişisel hesapların mücadeleye zarar verdiğini vurgulayan Özdemir, "Bazı yakın ilişki ağları şehrimizin FETÖ ile birlikte uzantıları ve iltisaklılarından arındırılması çabalarına zarar verdi. 'Senden-benden' anlayışının sürdürülmesi ve nefsi yaklaşımlar da bu mücadeleyi olumsuz etkileyen gelişmelerin başında geldi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler bu girişimlerin her zaman karşısında olduk." ifadelerini kullandı.

Özdemir, özellikle bazı sivil toplum kuruluşları ile yargı camiasına sızan ve ilgili yargı organlarınca FETÖ iltisakı nedeniyle kayıt altına alınmış kişilere çeşitli çevreler tarafından referans verilmesinin hem Kayseri'ye hem de Türkiye'ye zarar verdiğini belirtti.

"TÜRKİYE GÜNDEMİNİ ETKİLEYECEK SÜREÇLER BAŞLIYOR"

Yakın zamanda kamuoyunun yakından takip edeceği önemli hukuki süreçlerin başlayacağını ifade eden Özdemir, "Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler işleme alınacaktır." dedi.

Özdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"FETÖ için Kayseri önemli bir merkez ve hedef sahalarının başında geliyor. Ne yazık ki bu karanlık yapıyla mücadele anlamında Kayseri’de başarılı sonuçlar alındığını söyleyebilmek mümkün değil. Hala çok sayıda kurumlara sızmış ve kendisini unutturduğunu zanneden çevreler var. Yaşanan bazı hukuki soruşturmalar bu durumu işaret ediyor. Bununla beraber, bazı yakın ilişki ağları şehrimizin FETÖ ile beraber, uzantıları ve iltisaklılarından arındırılması çabalarına zarar verdi. Senden-benden anlayışının sürdürülmesi ile nefsi yaklaşımlar da bu çabalara zarar veren diğer gelişmelerin başında geldi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler bu girişimlerin her zaman karşısında olduk. Bilhassa bazı sivil toplum kuruluşları ile yargı camiasına sızmış, hatta ilgili yargı organları tarafından FETÖ iltisakı sebebiyle kodlanmış şahıslara sözümona referanslar sunulması günün sonunda Kayseri ve Türkiye’ye zarar veriyor.

Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler işleme alınacaktır. FETÖ’nün üzerinin kapatıldığını düşündüğü tüm eylemleri karşısında devletimizim hukuki refleksini canlı tuttuğunu göstereceği bu gelişmelerle bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin aslında ve gerçekte vatana nasıl ihanet ettiği görülecektir. Çaba ve gayretimiz hakikatler gün yüzüne çıkarken, şahsi ikbal ve ihtiras ile hareket edenlerin de ne derecede büyük bir gaflet ve yanlışa düştüklerini görmeleridir."

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır