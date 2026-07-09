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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kaan ve F-35 mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO Zirvesi sürecindeki özverilerinden dolayı Ankaralılara teşekkür etti. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin ana maddelerinden olan KAAN ve F-35 savaş uçaklarıyla ilgili de önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kaan ve F-35 mesajı
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'yle ilgili paylaşımda bulundu. Sosya medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamladık. Türkiye, ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan önemli bir müttefik konumunda" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan dikkat çeken Kaan ve F-35 mesajı 1

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KAAN VE F-35 MESAJI

Erdoğan ayrıca, "Trump ile görüşmenin Kaan ve F-35 olmak üzere somut neticelere vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz 36’ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ni başarıyla tamamlamış bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde icra ettiğimiz Zirve’ye NATO üyesi 32 devlet ve hükûmet başkanının yanı sıra 100’e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetli iştirak etmiştir.

Zirve sürecinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan dikkat çeken Kaan ve F-35 mesajı 2

Alınan güvenlik, ulaşım, koordinasyon ve kamu düzeni tedbirleri; liderlerin güvenliği, şehir hayatının sürdürülebilirliği ve uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla titizlikle planlanmış, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksatılmamasına özellikle ehemmiyet gösterilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemiz, uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermiş; 1.800 kişilik çalışma alanı, 40 montaj odası ve çok sayıda canlı yayın noktası basın mensuplarının istifadesine sunulmuştur. Zirve’yi rekor bir katılımla 2.500’ü aşkın basın mensubu takip etmiş; TRT koordinasyonunda 96 kamera, 18 naklen yayın aracı ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla Ankara Zirvesi tüm dünyaya ulaştırılmıştır.

"ANKARALI HEMŞEHRİLERİME GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Ankara’mızın tanıtımına da büyük katkı sunan Zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere medyadan teknik işlere, sağlıktan ulaşıma, protokolden ikram hizmetlerine kadar birçok alanda Zirve’nin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için fedakârca görev yapan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum.

NATO Ankara Zirvesi’nin hazırlık ve icrasında gösterdiği iş birliği odaklı yaklaşım ve çabaları için Genel Sekreter Sayın Mark Rutte’ye hassaten teşekkür ediyorum."

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NATO Ankara Recep Tayyip Erdoğan f 35 kaan
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