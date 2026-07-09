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MSB, Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Başkanı Donald Trump’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde karşılandığı anda, Türk Yıldızları’nın gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı.

MSB, Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı

MSB, tarafından ‘İşte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassas zaman yönetimi ve kusursuz koordinasyonu’ notuyla Türk Yıldızları’nın selamlama uçuşuna ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, Türk Yıldızları’nın selamlama uçuşu esnasındaki kokpit görüntüleri ve telsiz konuşmalarına yer verildi.

MSB, Türk Yıldızları nın selamlama uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı 1

36’ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Sayın Donald Trump’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde karşıladığı anda, Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin selamlama uçuşunu saniyeler bazında yapılan planlamayla gerçekleştirdiği belirtilerek, “Gökyüzündeki bu kusursuz senkronizasyon; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek disiplinini, üstün planlama kabiliyetini ve profesyonelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı tesadüf değil; disiplin, planlama ve mükemmel koordinasyonun bir eseridir” ifadeleri kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Milli Savunma Bakanlığı
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