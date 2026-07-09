İzmir’de oto galeriyi kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 26 Haziran’da Torbalı ilçesinde meydana geldi. İlçede faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube, Asayiş Şube ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen V.K (21) ve Ö.Y.A (17) yakalanarak gözaltına alındı.

17 VE 21 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır