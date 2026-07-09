HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de oto galeriyi kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir oto galerinin kurşunlanma olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir’de oto galeriyi kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 26 Haziran’da Torbalı ilçesinde meydana geldi. İlçede faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube, Asayiş Şube ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen V.K (21) ve Ö.Y.A (17) yakalanarak gözaltına alındı.

17 VE 21 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da seyir halindeki motosiklet alev alev yandıMalatya'da seyir halindeki motosiklet alev alev yandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Kıbrıs kararı tepkisiDışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Kıbrıs kararı tepkisi

Anahtar Kelimeler:
İzmir silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Kura çekiminde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerilim! Elini sıkmadı, havada bıraktı

Kura çekiminde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerilim! Elini sıkmadı, havada bıraktı

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Büyük mirası ses getirmişti! Ahmet Tatlıses yine dayanamadı

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Ankara'da tarihi adım

Ankara'da tarihi adım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.