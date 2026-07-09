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71 yaşındaki şahıs mezarlıkta ölü bulundu

Malatya'da 71 yaşındaki bir kişi evine yakın mesafedeki mezarlıkta ağaca asılı halde ölü bulundu.

71 yaşındaki şahıs mezarlıkta ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan mezarlıkta ağaca asılı halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

71 yaşındaki şahıs mezarlıkta ölü bulundu 1

YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ MEZARLIKTA BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 71 yaşındaki S.K. olduğu tespit edildi. S.K.'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerine yakın bir bölgede ikamet ettiği öğrenilen S.K.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilirken, ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

71 yaşındaki şahıs mezarlıkta ölü bulundu 2

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya mezarlık yaşlı adam
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