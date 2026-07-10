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Çarpıntı ve kilo kaybını hafife almayın! Nedeni hipertiroidi olabilir

Çarpıntı, kilo kaybı, sinirlilik ve terleme gibi belirtilerin ‘hipertiroidi’nin habercisi olabileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, “Hipertiroidi farklı nedenlere bağlı gelişebilir. Bu nedenle tedavi mutlaka kişiye özel planlanmalı” dedi.

Çarpıntı ve kilo kaybını hafife almayın! Nedeni hipertiroidi olabilir

Toplumda sık görülen tiroid hastalıklarından biri olan hipertiroidi, tiroid bezinin fazla hormon üretmesiyle ortaya çıkıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın, özellikle bazı hasta gruplarında cerrahi tedavinin kalıcı ve etkili bir çözüm sunduğunu söyledi.

‘TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANMALI’

Hipertiroidi tedavisinde üç temel yöntem bulunduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, “İlaç tedavisi, radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Her hastada bu yöntemlerden biri ya da birkaçı uygun olabilir” ifadelerini kullandı.

Cerrahi tedavinin özellikle belirli hasta gruplarında ön plana çıktığını ifade eden Doç. Dr. Aydın, “Nodül eşlik eden hastalarda, büyük guatrı olanlarda, bası şikayetleri bulunanlarda ve ilaç tedavisine yanıt alınamayan durumlarda cerrahi tercih edilir. Ayrıca genç hastalarda ve gebelik planlayan kişilerde de cerrahi daha uygun bir seçenek olabilir” dedi.

Çarpıntı ve kilo kaybını hafife almayın! Nedeni hipertiroidi olabilir 1

‘GÜVENLİ VE KALICI TEDAVİ SEÇENEĞİ’

Gelişen teknoloji ve cerrahi deneyim sayesinde tiroid ameliyatlarının günümüzde oldukça güvenli hale geldiğini belirten Doç. Dr. Aydın, “Sinir monitorizasyonu gibi teknolojiler sayesinde ameliyatlar yüksek güvenlikli şekilde yapılabiliyor. Uygun hastalarda cerrahi tedavi hipertiroidinin hızlı ve kalıcı kontrolünü sağlar” diye konuştu.

Toplumda tiroid ameliyatlarına yönelik yanlış algılar bulunduğunu belirten Doç. Dr.Aydın, “Her hipertiroidi hastasının ameliyat olması gerekmez. Ancak uygun hastalarda cerrahi geciktirilmemelidir” dedi.

‘MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM ŞART’

Hipertiroidi tedavisinde en önemli adımın doğru tanı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aydın, “Endokrinoloji ve cerrahi ekiplerinin birlikte değerlendirmesiyle hastaya en uygun tedavi seçeneği belirlenmeli ve süreç kişiye özel yönetilmelidir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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tiroid
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