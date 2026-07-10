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Afyonkarahisar'daki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi bölgesinde bir sucuk fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, havadan çekilen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar'daki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Olay, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir sucuk ve et işleme fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çıkan yangına önce fabrika çalışanları müdahale etti.

Afyonkarahisar daki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor 1

FABRİKADA KORKUTAN YANGIN

Ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikanın büyük bir bölümüne yayılan yangında tesisin çatısında bulunan ve elektrik enerjisini karşılayan güneş panelleri de büyük bir gürültüyle patladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, olay yerine havadan görüntülendi. Görüntülerde alevlerin metrelerce yükseğe çıkması ise yaşanan faciayı gözler önüne serdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın fabrika
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