HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

286 yıla kadar hapsi isteniyor! Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Mehmet Akif Suç Örgütü"ne yönelik hazırlanan ve örgüt lideri olarak tanımlanan Mehmet Akif Ersoy’un yer aldığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede Ersoy hakkında 286 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

286 yıla kadar hapsi isteniyor! Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Mehmet Akif Suç Örgütü'ne yönelik iddianame hazırlanmış ve değerlendirme yapılması için İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Mahkeme iddianameyi kabul etmeyerek savcılığa yeniden yollamıştı. Savcılığın yeniden mahkemeye gönderdiği iddianame kabul edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

286 yıla kadar hapsi isteniyor! Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yeni gelişme 1

İŞTE İSTENEN CEZA

Öte yandan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianamede ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından toplam 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

286 yıla kadar hapsi isteniyor! Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yeni gelişme 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıldıBilecik’teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıldı
Trump: "ABD ve İran arasındaki ateşkes sona erdi"Trump: "ABD ve İran arasındaki ateşkes sona erdi"

Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.