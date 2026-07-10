Karaman’da 15 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Olay, merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde bulunan Yollarbaşı Gölet’inde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki İsmail Aktaş, 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek için Yollarbaşı göletine girdi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra Aktaş'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu İsmail Aktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aktaş’ın cansız bedeni çıkarıldığı sırada yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aktaş'ın cenazesi ambulansla otopsi işlemleri yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır