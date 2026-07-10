CHP'de taşları oynatacak gün bugün! "Özgür Özel görevden alınacak" iddiası

Mahkemenin almış olduğu 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e karşı yeni bir hamle yapacağı Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı.

TGRT Haber'deki canlı yayında konuşan gazeteci Mustafa Yavuz, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

'GÖREVDEN ALMA' BUGÜN!

Yavuz, bugün gün içerisinde CHP'de grup başkanlığı değişimi yaşanacağını savundu.

"ÖZGÜR ÖZEL GÖREVDEN ALINACAK"

Mustafa Yavuz, "Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve grup başkanvekillerini görevden alacak. Yerine bir atama yapmayacak" dedi.

"YERİNE GELECEK İSİM BELLİ" İDDİASI

Gazeteci Mehmet Faraç ise Mustafa Yavuz'un iddialarını doğrularken; Özel'in yerine atanacak ismin bile belli olduğunu iddia etti.

Faraç yaptığı açıklamada "Özgür Özel'in yerine gelecek yeni grup başkanı belli" dedi.

"CHP'DEKİ ÇOK KÖKLÜ BİR İSİM"

Faraç, söz konusu ismin CHP'deki çok köklü bir isim olduğunu ileri sürdü.