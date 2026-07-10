CHP İstanbul'da 'poster' krizi! Polis binaya girdi, gece boyu gerginlik düşmedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde "mutlak butlan" kararı verilmiş, partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçmişti. "Mutlaka arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu çok sayıda il başkanı ve yöneticilerini görevden almıştı.

İSTANBUL İL BİNASINDA 'POSTER' GERİLİMİ

Dün akşam saatlerine CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında hareketlilik yaşandı. Binada asılı duran Ekrem İmamoğlu'nun dev posteri indirilerek Kılıçdaroğlu'na yakın partililer tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asılmak istendi.

İMAMOĞLU'NUN POSTERİNİ İNDİRİP KILIÇDAROĞLU'NUN POSTERİNİ ASTILAR

Polis ve vinçle gelen ekip, Ekrem İmamoğlu’nun posterini kaldırarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun posterini astılar.

İMAMOĞLU POSTERİ YENİDEN ASILDI, SONRA YENİDEN KALDIRILDI

Bunun üzerine Özgür Özel'e yakın partililer ise gece saatlerinde il binasına gelerek İmamoğlu pankartını yeniden astı.

POLİS BİNA GİRDİ

Taraflar arasında gerilim tırmanırken, polis ekipleri ise binaya girdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DUVARDAKİ FOTOĞRAFI DA İNDİRİLDİ

Polis ekipleriyle birlikte İstanbul İl binasına giren bazı CHP'liler Özgür Özel'in duvarda asılı olan fotoğrafını indirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na asılan Ekrem İmamoğlu afişi tekrar söküldü.

ÖZGÜR ÇELİK: "DELİKANLIYSANIZ POLİSİN ARKASINA SAKLANMAZSINIZ"

İl başkanlığı önünde taraflar arasında arbede yaşanırken, görevden uzaklaştırılan CHP eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Bir gram yüreğiniz olsa, bir gram cesaretiniz olsa, polislerin arkasına saklanmazsınız, delikanlıysanız buraya gelin." diyerek karşı tarafa tepki gösterdi.