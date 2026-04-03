Elektrik kesintileri ve kamp için ideal: Bix el feneri indirimde

Doğa yürüyüşlerinde ya da evdeki acil durumlarda güçlü bir el fenerine sahip olmak işleri oldukça kolaylaştıryoır. Bix el feneri de, uzun pil ömrü ve geniş aydınlatma kapasitesiyle bu tür anlar için pratik bir çözüm sunuyor. Üstelik kısa süreliğine geçerli indirimle ürünü avantajlı fiyatla satın alabilirsiniz. Detaylar için okumaya devam edin!

Bix Max. 3000 Lümen Parlaklık ve 1000 Metreye Kadar Uzun Menzilli El Feneri [Enerji Sınıfı A]

Bix el feneri, 60 W LED gücü sayesinde 3000 lümene kadar parlaklık verir ve ışığı 1000 metre uzağa kadar ulaştırabiliyor. İçerisinde bulunan 12.000 mAh pil kapasitesi, tek şarjla 50 saate kadar çalışma imkanı tanıyor. Üzerindeki LED ekran üzerinden pilin ne kadar kaldığını kolayca görebileceğiniz cihaz, USB Type-C kablosuyla yaklaşık 7-8 saatte şarj oluyor. İhtiyaca göre ayarlanabilen ışık modlarının yanında suya ve darbelere karşı dayanıklı olan gövdesiyle de 1,5 metreden düşmelere karşı koruma sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünün malzeme kalitesi, çok başarılı, komple metal gövdeli, ışık gücü inanılmaz, göz ile direk ışığa bakmayınız, kaynak almış gibi yapıyor. 3 modu var yüksek, orta, flaşör, ürün fiyatının hakkını veriyor."

"Ömrümde böyle bir şey görmedim. 1 km aydınlatma gücü var. Gökyüzündeki bulutları bile aydınlatıyor. Evde zifiri karanlıkta max güçte açtım, masanın üzerine koydum, ışığı tavana verdim. Resmen bütün 40 m2 oda gündüze döndü. Sanki evin içine direkt güneş girmiş gibi oldu. Sakın göze tutmayın. Geçici körlük yapar. Savunma amaçlı gece kullanılabilir."

"1 kilometre aydınlatma gücü var. Geniş çaplı konumda iken göze tutarsanız karşıdaki saldırgan hayvan yada insanı etkisiz hale sokabilir. Işığı en yoğun halde, en dar halde bir insana yada hayvana tutarsanız mutlaka körlüğe sebep olur. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Herkese mutlaka lazım bir alet."

Bu içerik 3 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.