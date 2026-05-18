HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Turizmde verinin gücüyle yeni dönem başlıyor

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), turizm sektörünü dijitalleştirmek ve veriye dayalı stratejiler geliştirmek amacıyla "Konaklama Tesisleri Merkezi Veri Tabanı Uygulaması" projesini hayata geçirdi.

Turizmde verinin gücüyle yeni dönem başlıyor
Sedef Karatay Bingül

Proje hakkında bilgi veren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, bu proje ile birlikte bir yandan sektör verilerinin tek merkezde toplanması ve daha hızlı analiz edilmesinin hedeflendiğini belirtirken bir yandan da turizm istatistiklerinde milliyet odaklı verilere daha kolay ulaşılacağını ifade etti.

Turizmde verinin gücüyle yeni dönem başlıyor 1

Türkseven, “Bu sayede pazar çeşitliliği sağlamak adına mikro ölçekte bölgesel kampanyalar yapılmasının hızlıca sağlanması ve bunun sonucu olarak turizm hareketliliğin artması amaçlanıyor” diye konuştu.

Bu proje kapsamında TGA koordinasyonunda yürütülen Turizm Merkezi Veri Tabanı Sistemi’nin, Türkiye genelindeki konaklama tesislerinin günlük operasyonel verilerini tek bir merkezde, standart formatta ve güvenli bir altyapı ile toplamayı amaçladığını da vurgulayan Türkseven, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sistem sayesinde; tesislerin Otel Yönetim Sistemleri (PMS) ile TGA arasında otomatik bir veri köprüsü kurulacağı gibi, PMS entegrasyonu bulunan tesisler de dahil olmak üzere tüm tesis yetkilileri ihtiyaç halinde verilerini Turizm Merkezi Veri Tabanı Sistemi üzerinden manuel olarak sisteme kaydedebilecekler. Her iki yöntemle toplanan veriler sayesinde sektörün anlık, hatasız ve bütünleşik bir şekilde analiz edilmesi hedefleniyor.”

Turizmde verinin gücüyle yeni dönem başlıyor 2

Yeni düzenlemeye göre sisteme otomatik entegre olan tesisler verilerini günlük olarak aktaracak. Manuel giriş yapan işletmeler ise her ayın 15’ine kadar verilerini sisteme yükleyebilecekler. Bu uygulama ile veri akışında standart bir yapı oluşturulması ve raporlama süreçlerinde tutarlılığın artırılması hedefleniyor.

Sistemle ilgili detaylı bilgilere https://tga.gov.tr/tesis-entegrasyon adresinden ulaşılabilir.

Turizmde verinin gücüyle yeni dönem başlıyor 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emek ve Kültür Sanat Ankara’da KonuşuluyorEmek ve Kültür Sanat Ankara’da Konuşuluyor
Yer: Denizli! Tiktok'ta canlı yayın açan adam eşini darbettiYer: Denizli! Tiktok'ta canlı yayın açan adam eşini darbetti

Anahtar Kelimeler:
Turizm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

Sert sözler! "Onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak"

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

İsrail'in o ülkedeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.