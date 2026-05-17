İsrail'in çöldeki gizli karakolunu buldu, hayatına mal oldu

İsrail’in İran’a saldırılarda kullanmak üzere Irak’ın çöl bölgesinde "ikinci gizli karakol kurduğu" öne sürüldü. İsral'in askeri sırrı olan karakolu bulan çobanın ise hayatını kaybettiği bildirildi.

New York Times (NYT) gazetesinin ismi paylaşılmayan bölgesel ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail’in Irak'ın çöl bölgesinde kurduğu iki karakolu aylarca gizli tuttuğu ileri sürüldü.

Haberde, görgü tanıklarına dayandırılarak, Irak’ın batısındaki çöllük Nuhayib bölgesi yakınlarında, Awad al-Shammari adlı çobanın 3 Mart günü aracıyla hareket halindeyken helikopter tarafından saldırıya uğradığı iddiasına yer verildi.

29 yaşındaki çobanın "Irak çölünde gizli korunaklı İsrail askeri sırrına rastladığı" öne sürülen haberde, Shammari’nin ailesine göre bu durumun onun hayatına mal olduğu ifade edildi.

ÇOBANIN RASTLADIĞI KARAKOL, 12 GÜN SAVAŞINDA KULLANILMIŞ

Haberde, Şammari’nin gördüklerini bildirmek için Iraklı askeri yetkililerle temasa geçtiği, üst düzey Iraklı ve bölgesel yetkililere göre "İsrail’in, İran’a karşı askeri saldırılarını desteklemek amacıyla burada karakol işlettiği" iddiası yer aldı.

Öte yandan bölgesel güvenlik yetkililerine göre, Şammari’nin rastladığı karakolun, 28 Şubat'ta ABD/İsrail'in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın öncesine dayandığı, İsrail ile İran arasında Haziran 2025'teki 12 gün süren savaşta kullanıldığı iddia edildi.

Bölgesel bir yetkiliye göre, İsrail güçlerinin karakol inşa etmeye 2024'ün sonlarından itibaren hazırlanmaya başladığı öne sürülen haberde, Iraklı yetkililere dayandırılarak, ülkenin batı çölünde ikinci bir gizli karakol daha bulunduğu savunuldu.

ABD'NİN HABERDAR OLDUĞU İDDİASI

Haberde, Şammari'nin rastladığı karakolun "Washington tarafından Haziran 2025'ten bu yana veya muhtemelen daha öncesinden beri bilindiği" iddia edildi.

Iraklı Tümgeneral Ali el-Hamdani’nin, "ordunun, çobanın keşfinden bir aydan uzun süre önce çölde İsrail varlığından şüphelendiği" açıklamasına yer verilen haberde, bir Iraklı yetkilinin de "batı çölü bölgesinde yer alan ikinci karakolun varlığını doğruladığı" ifade edildi.

Haberde, "Nuhayib’deki karakol artık aktif değil ancak Irak’taki diğer İsrail karakolunun durumu bilinmiyor." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

