HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Ebola salgını uluslararası acil durumdur"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgınının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Ebola salgını uluslararası acil durumdur"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da yayılan Ebola salgınına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Ebola salgını uluslararası acil durumdur" 1

Bölgedeki yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Ghebreyesus, “Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola hastalığının halihazırda görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda ile istişarelerde bulunduktan sonra, salgının Uluslararası Sağlık Tüzüğü hükümleri uyarınca uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna karar verdim” ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Ebola salgını uluslararası acil durumdur" 2

DSÖ'DEN KORKUTAN EBOLE AÇIKLAMASI

Salgının mevcut tanım gereği henüz bir 'pandemik acil durum' kriterlerini karşılamadığını aktaran Ghebreyesus, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda liderliğine, olayları kontrol altına almak için gerekli ve güçlü adımları atma konusundaki kararlılıkları ile küresel topluluğun hazırlık yapmasına olanak tanıyan dürüstlükleri için minnettarım” dedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Ebola salgını uluslararası acil durumdur" 3

"ULUSLARARASI ACİL DURUMDUR"

Ghebreyesus, salgının uluslararası yayılma riski taşıdığına ve olağanüstü bir durum olduğuna dikkat çekerek, “16 Mayıs itibarıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde 8 doğrulanmış vaka, 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirildi. Ayrıca Uganda'nın başkenti Kampala'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden seyahat eden 2 kişide doğrulanmış vaka tespit edildi” değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Ebola salgını uluslararası acil durumdur" 4

"ACİL DURUM KOMİTESİ TOPLAYACAĞIZ”

Bundibugyo virüsü için onaylanmış bir aşı veya tedavi bulunmadığını vurgulayan Ghebreyesus, “Salgının boyutunu anlamak, önleme ve müdahale çabalarını koordine etmek ve kontrol önlemlerini uygulayabilmek için uluslararası koordinasyon ve iş birliğine ihtiyaç vardır. Üye devletlere sürece yanıt verebilmeleri için geçici tavsiyelerde bulunmak üzere en kısa sürede bir Acil Durum Komitesi toplayacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyu faciası! 3 kişi hayatını kaybettiKuyu faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
CHP lideri Özel'den Balıkesir'de 'sandık' mesajıCHP lideri Özel'den Balıkesir'de 'sandık' mesajı

Anahtar Kelimeler:
ebola virüsü virüs dsö salgın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Borç karşılığı gönderildi"

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Borç karşılığı gönderildi"

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.