Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu! 2 polis şehit oldu

Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi iki polisin şehit olduğunu duyurdu. Bakan Çiftçi, "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır" dedi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nin Gölcük Meydanı mevkisindeki 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katında meydana geldi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, silahlı kavga ihbarı üzerine adrese sevk edildi.

POLİSE ATEŞ AÇTI, 2 POLİS ŞEHİT OLDU

Binaya çıkan polis ekiplerine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu.

SALDIRGAN YARALI OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Şüpheli, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ACI HABERİ BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU

Vali Recep Soytürk ile Çorlu Kaymakamı Niyazi Ertan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgihan Yücel ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
şehit Mustafa Çiftçi
