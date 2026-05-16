Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirilmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin "organize suç örgütü" niteliğinde hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında suç örgütünün, özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı belirlenmişti.

MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen soruşturmada, ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli deliller elde edilmişti.

Bunun yanında bazı emniyet personellerinin, şüpheliler hakkında adli makamlarca verilmiş yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi temin ettikleri yönünde tespitler yapılmıştı.

128 KİŞİ GÖZALTINDA

Araştırmaların ardından 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukatın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın da arasında olduğu 128 şüpheli yakalanmıştı. Kütahyalı, İstanbul'dan Adana'ya getirilmişti.

"TELEFONUN ŞİFRESİNİ VERMEDİ"

Sözcü TV'de operasyonla ilgili bilgi veren gazeteci Emrullah Erdinç, Rasim'in telefonun şifresini vermediğini ifade etti. Erdinç, şunları ifade etti:

"Rasim Ozan telefon şifresini vermedi. Rasim'in sorgusu Adana'da başladı. Şüphelilerin tamamı yarın adliyeye sevk edilecekler. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı titiz bir süreç yürütmüş, anlık bir şey değil uzun zamandır süren bir süreç. Soruşturmayı yürüten birimler ellerindeki delillerin çok sağlam olduğunu ifade etti.

Polisin gözaltına aldığı şüphelilerle ilgili yaptığı mülakatlar vardı. Rasim o mülakatlarda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, hesabına giren paraların yatırım amacıyla olduğunu söyledi. Soruşturmada Rasim için kasa iddiası öne sürülüyor."