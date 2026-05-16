Irak: "Nisan ayında Hürmüz Boğazı’ndan 10 milyon varil petrol ihraç edildi"

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammet, Nisan ayında Hürmüz Boğazı üzerinden 10 milyon varil petrol ihraç edildiğini; bu sayının İran savaşı öncesinde aylık yaklaşık 93 milyon varil seviyesinde olduğunu söyledi.

Irak, petrol ihracatında yükseliş yaşadı. Irak Petrol Bakanı Basim Muhammet, Nisan ayında Hürmüz Boğazı üzerinden 10 milyon varil petrol ihraç edildiğini; bu sayının İran savaşı öncesinde aylık yaklaşık 93 milyon varil seviyesinde olduğunu söyledi.

IRAK NİSAN AYINDAN BERİ HÜRMÜZ'DEN İHRAÇ EDİLEN PETROL MİKTARINI AÇIKLADI

Hürmüz Boğazı’nın İran savaşı nedeniyle kapanmasının Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak’tan yapılan petrol ihracatını kısıtladığını ve bunun da fiyatlarda sert yükselişe yol açtığını belirten Muhammet, "Hürmüz Boğazı üzerinden ihracat düşük seviyede ve petrol tankerlerinin gelişine bağlı; sigorta sorunları nedeniyle gemiler giriş yapmıyor" diye konuştu.

TOPLAM 10 MİLYON VARİL

Basim Muhammet, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY), Kerkük petrolünün Türkiye'ye Kuzey Irak üzerinden gönderilmesi konusunda anlaşma sağlanmasıyla Ceyhan petrol boru hattı üzerinden yapılan ham petrol ihracatına da değindi. Iraklı Bakan, "Ceyhan limanı üzerinden 200 bin varil ihracat yapıyoruz ve bunu 500 bin varile çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Chevron, ExxonMobil ve Halliburton gibi ABD’li şirketlerle petrol ve gaz projelerinin geliştirilmesi konusunda da görüşmeler yürütüldüğünü aktaran Irak Petrol Bakanı Basim Muhammet, ülke için önemli gelirler sağlamak amacıyla bu şirketlerin en kısa sürede sözleşme imzalamasını istedi.
Irak’ın üretim ve ihracat kapasitesini artırmak amacıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile temas kurmak istediklerini söyleyen Basim Muhammet, müzakereler yoluyla üretimin günde 5 milyon varil seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı. Irak Petrol Bakanı, "İhracat kapasitesini artırmak için OPEC ile diyalog halindeyiz. İhracat arttığında ve OPEC kotası genişlediğinde Irak için ciddi mali gelirler sağlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

