AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin miras davasında harç muafiyeti için “fakirlik ilmuhaberi” aldığı iddiası gündem olmuştu. Tartışmaların ardından Altınsoy açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi.

Siyasette yeni tartışma yaratan “fakirlik belgesi” polemiğinde AK Partili Hüseyin Altınsoy, eşinin de yer aldığı dava sürecine ilişkin ilk kez konuşup hem hukuki süreci anlattı hem de kamuoyundan özür istedi. AK Partili Altınsoy yaptığı açıklamada "Siyasi sebeple olsa da kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin mahkeme harcı ödememek için muhtarlıktan “fakirlik belgesi” aldığını açıklamıştı.

Akdoğan, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı hem bu belgeyi veren kişiyle ilgili hem bu belgeyi alan milletvekilinin eşiyle ilgili soruşturma başlattığını kaydetmişti.

AK PARTİLİ VEKİL ÖZÜR DİLEDİ

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kamuoyundan özür dileyen Altınsoy, şunları belirtti:

"Kamuoyunda bahsi geçen dava, eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır.

Eşimin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunmuşlardır.

  • Müşterek dava olması hasebiyle, 4 kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı 8. ayda açılmıştır.

Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir.

Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı, verilen süre içerisinde (2026.9. ay) tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir.

Siyasi sebeple olsa da kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum.

CHP’liler tarafından konunun istismar edilerek, tarafımın bilgisi ve ilgisinin olmadığı bir hususun bu şekilde dile getirilmesi nedeni ile ayrıca üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum.

CHP kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlarsa memnuniyet duyarım. Bu hassasiyetlerini, Uşak, İstanbul, Antalya gibi illerde de devam eden hukuki süreçleri takip etmelerini hatırlatır, kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

