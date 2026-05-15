Aydın'da "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddialarına açıklama! Başsavcılık: "Gerçeği yansıtmıyor"

Bugün bazı haber sitelerinde "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı", "Aydın'da milletvekilinin oğlu hakkındaki okulu silahla bastı iddiası CİMER kayıtlarına geçti" iddiaları yer almıştı. Söz konusu iddia üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan açıklanmada haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı", "Aydın'da milletvekilinin oğlu hakkındaki okulu silahla bastı iddiası CİMER kayıtlarına geçti" şeklinde haberlerin çıkması üzerine basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"SORUŞTURMA YAPILMIŞTIR"

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen elim olaylardan sonra toplumda oluşan hassasiyet göz önüne alınarak soruşturma başlatıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Soruşturma kapsamında, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, böyle bir olayın meydana gelmediği anlaşılmıştır. Ülkemizin iki ayrı şehrinde orta öğretim kurumlarında meydana gelen elim olaylardan sonra toplum üzerinde oluşan hassasiyetten de istifade edilerek hiçbir dayanağı olmayan, halkı yanıltıcı bilgi niteliğinde gerçeğe aykırı haber yapmak suretiyle halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

"OLAY BAĞLAMINDAN KOPARTILDI"

"Soruşturmaya konu haber içeriklerinde bir milletvekilinin oğlunun okula silah getirdiği ve okul içinde silahla fotoğraf çekildiği, bu durumun okul idaresi tarafından bilindiği halde işlem yapılmadığı yönünde CİMER başvurularının bulunduğu" yönündeki iddialar ile ilgili de araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CİMER başvurularının şüpheliler hakkında TCK'nin 217/A maddesi kapsamında başlatılan soruşturmadan sonra şüphelileri suçtan kurtarmaya yönelik müracaatlar olduğu, 2024 yılı içinde Aydın ilinde faaliyet gösteren bir özel okulda bazı öğrencilerin okula getirdikleri boncuk atan oyuncak tabanca ile fotoğraf çekilmesi olayı ile ilgili okul idaresi tarafından disiplin soruşturması yapıldığı, okula oyuncak tabanca getiren öğrenci hakkında 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği, CİMER başvurusuna eklenen fotoğrafın işbu disiplin soruşturmasına konu fotoğraf olduğu, bu öğrencinin velisinin bir kamu görevlisi ya da milletvekili olmadığı, bu olayın çarpıtılarak ve bağlamından kopartılarak gerçeğe aykırı habere dayanak yapılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. "
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

