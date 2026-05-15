HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Çorum! Hortum bir köyü yerle bir etti, Vali açıklama yaptı: "Evlerin yüzde 80’i oturulamayacak durumda"

İçerik devam ediyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hortum sebebiyle çok sayıda evin zarar gördüğü köy havadan görüntülendi. 5 kişinin yaralandığı afet sonrası Çorum Valisi Ali Çalgan, yaraların en kısa sürede sarılacağını belirterek, "Oyaca köyündeki hasar büyük, köydeki binaların yüzde 80’i oturulamayacak durumda" dedi.

Çorum'da yaşanan hortum felaketi bir köyü yerle bir etti. Olay, saat 15.30 sıralarında Sungurlu ilçesi Oyaca köyünde geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan hortum sebebiyle köydeki çok sayıda evin çatı ve duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi. Köyde yaşayan 5 vatandaş yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köye gelen sağlık ekipleri tarafından iki vatandaş tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, üç vatandaşın tedavisi ise ayakta yapıldı.

Yer: Çorum! Hortum bir köyü yerle bir etti, Vali açıklama yaptı: "Evlerin yüzde 80’i oturulamayacak durumda" 1

ÇORUM'DA HORTUM FELAKETİ

Olayın ardından köye gelen Çorum Valisi Ali Çalgan, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından köyde alınan güvenlik önlemlerinin ardından hasar tespit çalışması başlatıldı. Elektrik dağıtım firması tarafından da hasar gören elektrik hatlarının onarımına başlandı.

Yer: Çorum! Hortum bir köyü yerle bir etti, Vali açıklama yaptı: "Evlerin yüzde 80’i oturulamayacak durumda" 2

Köyde oluşan hasar ise havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve duvarlarının yıkıldığı görüldü.

Yer: Çorum! Hortum bir köyü yerle bir etti, Vali açıklama yaptı: "Evlerin yüzde 80’i oturulamayacak durumda" 3

VALİ ÇALGAN AFET BÖLGESİNDE SON DURUMU İNCELEDİ

Çorum’da hortum sebebiyle hasar gören köylerdeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, yaraların en kısa sürede sarılacağını belirterek, "Oyaca köyündeki hasar büyük, köydeki binaların yüzde 80’i oturulamayacak durumda" dedi.

Yer: Çorum! Hortum bir köyü yerle bir etti, Vali açıklama yaptı: "Evlerin yüzde 80’i oturulamayacak durumda" 4

Olay, saat 15.30 sıralarında Sungurlu ilçesi Oyaca köyünde çıkan hortum sebebiyle çok sayıda evin çatı ve duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi, 5 vatandaş yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine köye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köye gelen sağlık ekipleri tarafından iki vatandaş tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, üç vatandaşın tedavisi ise ayakta yapıldı.

Yer: Çorum! Hortum bir köyü yerle bir etti, Vali açıklama yaptı: "Evlerin yüzde 80’i oturulamayacak durumda" 5

Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyünde de bazı evlerde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. İki köyde de ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yer: Çorum! Hortum bir köyü yerle bir etti, Vali açıklama yaptı: "Evlerin yüzde 80’i oturulamayacak durumda" 6

Çorum Valisi Ali Çalgan, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Oyaca köyünün ardından Kavşut köyününde de incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Yer: Çorum! Hortum bir köyü yerle bir etti, Vali açıklama yaptı: "Evlerin yüzde 80’i oturulamayacak durumda" 7

"KÖYDEKİ BİNALARIN YÜZDE 80’İ OTURULAMAYACAK DURUMDA"

Kavşut köyündeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ali Çalgan, "Bugün ilimiz Sungurlu ilçesinde öncelikle Oyaca ve Kavşut köylerinde önemli hasara sebep olan hortum ve kuvvetli rüzgar dolayısıyla meydana gelen zarar, ziyanı yerinde görmek maksadıyla incelemelerde bulunduk.

Yer: Çorum! Hortum bir köyü yerle bir etti, Vali açıklama yaptı: "Evlerin yüzde 80’i oturulamayacak durumda" 8

Öncelikle Oyaca köyümüze gittik, şimdi Kavşut köyümüzdeyiz. Burada diğer köyümüzdeki kadar bir zarar olmadığını ifade etmek isterim. Çok şükür her iki köyümüzde herhangi bir can kaybımız yok. 5 yaralımız var, ikisi tedavi altında, kontrol amaçlı misafir ediliyorlar, hayati tehlikeleri söz konusu değildir. Elektrik enerjisi problemi giderildi. Sadece ağır hasar alan evlere elektrik verilemiyor, çünkü tesisatları problem çıkartabilir. Oyaca köyündeki hasar büyük, köydeki binaların yüzde 80’i oturulamayacak durumda.

Yer: Çorum! Hortum bir köyü yerle bir etti, Vali açıklama yaptı: "Evlerin yüzde 80’i oturulamayacak durumda" 9

"BÜTÜN KURUMLARIMIZLA OYACA KÖYÜMÜZDEYİZ"

Onları da köy konağında ve getirdiğimiz AFAD çadırlarımızda bu gece misafir edeceğiz. Yeme ve içme ihtiyaçları karşılanıyor. Sungurlu ilçesinde konaklama teklifi yapıldı ama köyü terk etmek istemediklerinden dolayı köyde kalacaklar. Bütün kurumlarımızla Oyaca köyümüzdeyiz. Jandarma personellerimiz de güvenlik tedbirlerini almış durumdalar. AFAD Başkanımız da aradılar, her türlü desteğe hazır olduklarını söylediler. Şu an ihtiyacımız yok, teşekkür ettik. Yarın da zarar tespiti hem bu iki köyümüzde varsa diğer köylerimizde yapılacak. Yaraları en kısa sürede sarmanın çalışmasına en kısa sürede başlayacağız" dedi.

Yer: Çorum! Hortum bir köyü yerle bir etti, Vali açıklama yaptı: "Evlerin yüzde 80’i oturulamayacak durumda" 10

Yer: Çorum! Hortum bir köyü yerle bir etti, Vali açıklama yaptı: "Evlerin yüzde 80’i oturulamayacak durumda" 11

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Antalya! Alacak verecek tartışması cinayetle bittiYer: Antalya! Alacak verecek tartışması cinayetle bitti
Yemek sonrası rahatsızlanan 21 işçi hastanelik olduYemek sonrası rahatsızlanan 21 işçi hastanelik oldu

Anahtar Kelimeler:
Çorum Hortum Fırtına
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Banka hesabına milyonlarca TL para yağmış

Banka hesabına milyonlarca TL para yağmış

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.