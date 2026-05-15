Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Konya’da caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Mustafa Fidan

Kaza, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki 42 NB 696 plakalı Audi marka otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gülistan Şahin’e (53) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şahin yere savrulurken, N.B. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gülistan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan N.B.’nin, Beyaz Karanfil Sokak üzerinde otomobilini bırakarak yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

