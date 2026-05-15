HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! Emin Pazarcı yerine Yusuf Alabarda göreve getirildi

Galatasaray maçına giderken yaptığı paylaşımda çakarlı araçta olduğu anlaşılan ve tepki çeken avukat Begüm Ece Pazarcı'nın babası Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, 3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı. Pazarcı yerine Akşam Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği görevine gazeteci Yusuf Alabarda getirildi.

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! Emin Pazarcı yerine Yusuf Alabarda göreve getirildi
Recep Demircan

Galatasaray'ın Antalyaspor'la oynayacağı maç öncesinde lüks araçtan paylaşım yapan Begüm Ece Pazarcı gündem olmuştu. Gazeteci Emin Pazarcı'nın kızının aracında çakar olması ise sosyal medyada tepki çekmişti.

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! Emin Pazarcı yerine Yusuf Alabarda göreve getirildi 1

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLİP CEZA KESİLMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çakar tertibatlı araç içerisinden paylaşım yapan Begüm Ece Pazarcı'yla ilgili harekete geçerek hem aracı trafikten men etti hem de 173 bin lira para cezası kesti.

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! Emin Pazarcı yerine Yusuf Alabarda göreve getirildi 2

3 AY ZORUNLU İZNE ÇIKARILMIŞTI

Emin Pazarcı ise gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan hesabından paylaşım yaparak sert çıkmıştı. Pazarcı'nın çalıştığı kurum tarafından 3 ay zorunlu izne çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! Emin Pazarcı yerine Yusuf Alabarda göreve getirildi 3

PAZARCI YERİNE ALABARDA GETİRİLDİ

Akşam Gazetesi'nde yeni bir gelişme yaşandı. Pazarcı yerine Ankara temsilciliği görevine gazeteci Yusuf Alabarda getirildi. Haberi Alabarda yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TürkMedya Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn Ahmet Bayraktutar’ın tensipleriyle asırlık çınar Akşam Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği görevine getirildim. Allah utandırmasın."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de elektrik panosunda yangın! Silivri'de elektrik panosunda yangın!
Marmaris’te optik mağazasına yönelik silahlı saldırı! 9 tutuklamaMarmaris’te optik mağazasına yönelik silahlı saldırı! 9 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Akşam Gazetesi Emin Pazarcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız isim ülkesine dönüyor

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Ne altın, ne gümüş... Ona yatırım yapıp yıllarca unutmuş!

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Dilekçe vermeyen bundan mahrum kalacak

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.