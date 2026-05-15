3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! Emin Pazarcı yerine Yusuf Alabarda göreve getirildi

Galatasaray'ın Antalyaspor'la oynayacağı maç öncesinde lüks araçtan paylaşım yapan Begüm Ece Pazarcı gündem olmuştu. Gazeteci Emin Pazarcı'nın kızının aracında çakar olması ise sosyal medyada tepki çekmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çakar tertibatlı araç içerisinden paylaşım yapan Begüm Ece Pazarcı'yla ilgili harekete geçerek hem aracı trafikten men etti hem de 173 bin lira para cezası kesti.
Emin Pazarcı ise gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan hesabından paylaşım yaparak sert çıkmıştı. Pazarcı'nın çalıştığı kurum tarafından 3 ay zorunlu izne çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.
Akşam Gazetesi'nde yeni bir gelişme yaşandı. Pazarcı yerine Ankara temsilciliği görevine gazeteci Yusuf Alabarda getirildi. Haberi Alabarda yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"TürkMedya Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn Ahmet Bayraktutar’ın tensipleriyle asırlık çınar Akşam Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği görevine getirildim. Allah utandırmasın."
