HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Çanakkale Adliyesi'ne uzanan soruşturma başka bir boyut kazandı. Taksici ile kadın hakimin yazışmaları ortaya çıkarken, uyuşturucu trafiği mesajlara yansıdı. Aşkımm evdeyim… Uyuşturucu parası yaz aşkım" mesajları soruşturma dosyasına girdi.

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"
Devrim Karadağ

Darp iddiasıyla başlayan ardından yasaklı madde soruşturmasına dönen Çanakkale'deki soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

'YATAK ODASINDA DARP EDİLDİM' DEMİŞTİ

Eski erkek arkadaşı ile yaşadığı kıskançlık tartışmasının ardından darp edilen ve elmacık kemiği kırılan Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T., kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eski erkek arkadaşı B.D.'den şikayetçi olmuştu.

TAKSİCİ TEKNİK TAKİBE ALINDI, SORUŞTURMA BOYUT DEĞİŞTİRDİ

Başlatılan soruşturmada kadın hakimin oturduğu adliye lojmanını sık sık giriş yapan taksici K.D.'nin teknik takibe takılmasıyla birlikte soruşturma yeni bir boyut kazandı.

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım" 1

KADIN HAKİMİN UYUŞTURUCU MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Düzenlenen operasyonda taksici K.D.'inn aracında 'uyuşturucu nitelikli
madde' barındıran ilaçlar yakalanırken, taksici K.D. ifadesinde hapları adliye lojmanında kalan kadın ıhakim F.K.T.'ye götürdüğünü öne sürdü.

Hakim F.K.T., söz konusu ilaçların 'yeşil reçeteli' olduğunu ve uyuşturucu olmadığını
savundu.

Buna karşın HSK soruşturma izni verdi, kadın hakim ile taksici arasındaki görüşmeler incelendi.

Son TV'nin haberine göre, dosyaya yansıyan mesaj içeriklerinde kadın hakim başkan F.K.T. ile taskicis K.D. arasında samimi diyalogların yer aldığı öne sürüldü.

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım" 2

“UYUŞTURUCU PARASI YAZ AŞKIM”

Söz konusu mesajlaşmalarda şu ifadelerin geçtiği öne sürüldü:

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Aşkımm evdeyim…
Taksici K.D.: “Tamam nefesim”
Kadın hakim başkan F.K.T.: “Ses ver ki 🙂 :)”
Taksici K.D.: “Uyuşturucu parası yaz aşkım”
Taksici K.D.: “Lan boş bırak boş bırak 6 milyon dolar mı atıyorsun”
Kadın hakim başkan F.K.T.: “Yaaaa senin taksi cart curtun var”
Taksici K.D.: “Aşkım taksiyle benim IBAN’ımın ne alakası var”

AÇIĞA ALININCA ADLİYEYİ BASTI

HSK, soruşturmanın sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi amacıyla mahkeme başkanı F.K.T.’yi üç ay süreyle görevden uzaklaştırdı.

Açığa alındığını öğrenen kadın hakim, bu karara çok sert bir tepki göstererek görev yaptığı adliye binasına gitti.

Başsavcılık katında koridorlara çıkarak çevredekilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu ve tehditler savurduğu öne sürülen F.K.T., güvenlik görevlileri ve adliye
personelinin müdahalesiyle binadan uzaklaştırılabildi.

Hem yaşanan şiddet olayı hem de sonrasında ortaya çıkan usulsüzlük iddialarıyla ilgili çok yönlü adli ve idari süreç devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göreve devam! Kritik davada yeni gelişmeGöreve devam! Kritik davada yeni gelişme
Bakan Ersoy'dan İsmail Kahraman'a anlamlı ziyaretBakan Ersoy'dan İsmail Kahraman'a anlamlı ziyaret

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale mahkeme hakim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

15 yaşındaki Abdulbaki'nin öldürüldüğü kavga kamerada

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

Cannes'ı yaktı geçti! Herkes onu konuştu

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

Emekli maaşı çıkışı: Özgür Erdursun 'asgari ücret'ten örnek verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.