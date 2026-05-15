Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Darp iddiasıyla başlayan ardından yasaklı madde soruşturmasına dönen Çanakkale'deki soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

'YATAK ODASINDA DARP EDİLDİM' DEMİŞTİ

Eski erkek arkadaşı ile yaşadığı kıskançlık tartışmasının ardından darp edilen ve elmacık kemiği kırılan Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T., kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eski erkek arkadaşı B.D.'den şikayetçi olmuştu.

TAKSİCİ TEKNİK TAKİBE ALINDI, SORUŞTURMA BOYUT DEĞİŞTİRDİ

Başlatılan soruşturmada kadın hakimin oturduğu adliye lojmanını sık sık giriş yapan taksici K.D.'nin teknik takibe takılmasıyla birlikte soruşturma yeni bir boyut kazandı.

KADIN HAKİMİN UYUŞTURUCU MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Düzenlenen operasyonda taksici K.D.'inn aracında 'uyuşturucu nitelikli

madde' barındıran ilaçlar yakalanırken, taksici K.D. ifadesinde hapları adliye lojmanında kalan kadın ıhakim F.K.T.'ye götürdüğünü öne sürdü.

Hakim F.K.T., söz konusu ilaçların 'yeşil reçeteli' olduğunu ve uyuşturucu olmadığını

savundu.

Buna karşın HSK soruşturma izni verdi, kadın hakim ile taksici arasındaki görüşmeler incelendi.

Son TV'nin haberine göre, dosyaya yansıyan mesaj içeriklerinde kadın hakim başkan F.K.T. ile taskicis K.D. arasında samimi diyalogların yer aldığı öne sürüldü.

“UYUŞTURUCU PARASI YAZ AŞKIM”

Söz konusu mesajlaşmalarda şu ifadelerin geçtiği öne sürüldü:

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Aşkımm evdeyim…

Taksici K.D.: “Tamam nefesim”

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Ses ver ki 🙂 :)”

Taksici K.D.: “Uyuşturucu parası yaz aşkım”

Taksici K.D.: “Lan boş bırak boş bırak 6 milyon dolar mı atıyorsun”

Kadın hakim başkan F.K.T.: “Yaaaa senin taksi cart curtun var”

Taksici K.D.: “Aşkım taksiyle benim IBAN’ımın ne alakası var”

AÇIĞA ALININCA ADLİYEYİ BASTI

HSK, soruşturmanın sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi amacıyla mahkeme başkanı F.K.T.’yi üç ay süreyle görevden uzaklaştırdı.

Açığa alındığını öğrenen kadın hakim, bu karara çok sert bir tepki göstererek görev yaptığı adliye binasına gitti.

Başsavcılık katında koridorlara çıkarak çevredekilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu ve tehditler savurduğu öne sürülen F.K.T., güvenlik görevlileri ve adliye

personelinin müdahalesiyle binadan uzaklaştırılabildi.

Hem yaşanan şiddet olayı hem de sonrasında ortaya çıkan usulsüzlük iddialarıyla ilgili çok yönlü adli ve idari süreç devam ediyor.