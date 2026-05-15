Artvin’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. yönetimindeki otomobil, Borçka istikametine seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesinin ardından otomobil kısa sürede alev topuna döndü.

Araçta bulunan 3 kişi son anda otomobilden çıkarak uzaklaşırken, yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



