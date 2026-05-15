HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Artvin’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Artvin’in Borçka ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 3 kişi son anda dışarı çıkarak kurtuldu.

Artvin’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. yönetimindeki otomobil, Borçka istikametine seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesinin ardından otomobil kısa sürede alev topuna döndü.
Araçta bulunan 3 kişi son anda otomobilden çıkarak uzaklaşırken, yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Artvin’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı 1

Artvin’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop’ta hafif ticari araç yayaya çarptıSinop’ta hafif ticari araç yayaya çarptı
Çiftçiler traktörleriyle katıldı!Çiftçiler traktörleriyle katıldı!

Anahtar Kelimeler:
Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.