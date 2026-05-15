Özel’den Erdoğan’a hodri meydan: 'Sandık' için tarih verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de Bayraklı Belediyesi Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi Açılış ve Yeni Araç Filosu Tanıtım Töreni’nde konuşma gerçekleştirdi. Bayraklı Belediyesi’nin yapımı tamamlanan spor kompleksinin açılışı ve belediyenin yeni araç filosunun tanıtımı, Özel’in katılımıyla 15 Mayıs Cuma günü düzenlenen program kapsamında yapıldı.

Konuşmasında CHP’li belediyelere ve partisine yönelik operasyon ve eleştirileri hedef alan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a erken seçim çağrısında bulundu. Özel, “Gelin bu milletin önüne ama bu haziranın sonunda ama eylülün başında, erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor görün” dedi.

“HİÇBİR SALDIRIYA, HİÇBİR ZULME TESLİM OLMAYIZ”

CHP’li belediyelerin hem hizmetleriyle takdir gördüğünü hem de iktidarın hedefi haline geldiğini savunan Özel, “Biz asla ve asla hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız. Yürüdüğümüz yolun ne olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Hasan Tahsin ve Mustafa Kemal Atatürk üzerinden Kurtuluş Savaşı vurgusu yapan Özel, CHP kadrolarının da aynı azim ve kararlılıkla hareket ettiğini söyledi. Özel, Türkiye’nin bugün askeri bir işgal altında olmadığını belirterek, “Ama bugün ülke çarpık bir zihniyetin işgali altındadır” dedi.

“SANDIKTAN KORKAN BİR ANLAYIŞIN ZULMÜ ALTINDAYIZ”

Özel, iktidarı “sandıkla gelmiş ama sandıkla gitmem diyen bir anlayış” sözleriyle eleştirdi. CHP’nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu, AK Parti’yi ise 24 yıl sonra ilk kez yendiğini söyleyen Özel, iktidarın “yenemediği rakiplerini ortadan kaldırmaya çalıştığını” savundu.

Emekliler, asgari ücretliler ve çalışanlar üzerinden ekonomik eleştiriler de yönelten Özel, iktidarı “yoksuldan alıp zengine vermekle” suçladı. Özel, “Emeklileri 20 bin liraya mahkum edenlerin, asgari ücreti açlık sınırı altında tutanların işgali altındayız” diye konuştu.

“SANDIĞI KOYUN, MİLLET NE DİYOR GÖRELİM”

Erdoğan’a ara seçim ve erken seçim çağrısı yapan Özel, boşalan milletvekilliği sandalyelerine işaret ederek şunları söyledi:

“Bugün Türkiye’de boşalmış sandalyelerin yerine anayasa, ‘Gel ara seçim yap’ diyor. Yedi seçim bölgesinin yedisinde de son seçimde birinci, fellik fellik sandıktan kaçıyor. Gel, bir milletvekili seçilecek oralarda. Koyalım sandığı görelim bakalım millet ne diyor.”

Özel, iktidarın ara seçimden kaçtığını savunarak, bu seçimlerin erken seçim çağrısını büyüteceğini ifade etti.

“SEÇİM KAYBEDERSEM BİR DAKİKA DAHA DURMAM”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde Erdoğan’a doğrudan seslenen Özel, CHP’ye yönelik “yolsuzluk” ve “hırsızlık” suçlamalarına sandıkla yanıt verilmesi gerektiğini söyledi.

Özel, “Hani diyorsunuz ya ‘CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık.’ Millet eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer. Beş yıl daha görev alırsın. Rahat edersin, kendince önüne bakarsın” dedi.

Kendisinin seçim sonucuna ilişkin tavrının net olduğunu belirten Özel, “Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir özgüvenle söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“PATRON NE SENSİN NE BENİM, PATRON MİLLETTİR”

Erdoğan’a “milletten korkmayın” diye seslenen Özel, erken seçim sandığının milletin önüne konulması gerektiğini söyledi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Korkmayın çıkın karşımıza. Bu millete güveniyorsanız çıkın karşımıza. Biz milletin ferasetine, öngörüsüne, iyi niyetine inanıyoruz. Buradan, İzmir’den Erdoğan’a sesleniyorum. Kaçmayın, milletten korkmayın. Patron ne sensin ne benim. Patron millettir. Milletin dediği olacak. Hiçbir yere kaçamazsın.”