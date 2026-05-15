Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ortak Türk alfabesi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
- Geleceğe yön verme noktasında 'dijitalleştirerek kalkınan Türk dünyası' vizyonunu belirlememiz büyük önem taşıyor.
- Teknolojide iş birliğimizi artırmalıyız. Dijital gelişmişlikte adalet sağlanmalı, dijital uçurum kapatılmalı.
- Geleceğin dünyasında daha fazla söz sahibi olacağız.
- Siber güvenlik hayati ve zaruridir.
- Ortak Türk alfabesinin geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimler desteklenmelidir.
- Hürmüz krizi, enerji koridorunun önemini gösterdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum