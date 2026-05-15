Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ortak Türk alfabesi' mesajı

Ortak Türk alfabesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimler desteklenmelidir" mesajı verdi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Geleceğe yön verme noktasında 'dijitalleştirerek kalkınan Türk dünyası' vizyonunu belirlememiz büyük önem taşıyor.
  • Teknolojide iş birliğimizi artırmalıyız. Dijital gelişmişlikte adalet sağlanmalı, dijital uçurum kapatılmalı.
  • Geleceğin dünyasında daha fazla söz sahibi olacağız.
  • Siber güvenlik hayati ve zaruridir.
  • Ortak Türk alfabesinin geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Türk dili modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimler desteklenmelidir.

  • Hürmüz krizi, enerji koridorunun önemini gösterdi.
