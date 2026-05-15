Belediye başkanının kıyafetini hedef almıştı! Mahkeme kararını verdi

Eskişehir’de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’ün geleneksel kıyafetlerini hedef alan paylaşım nedeniyle yargılanan sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın geçmişteki suç kayıtları nedeniyle cezanın ertelenmesine de izin vermedi.

Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’ü giydiği geleneksel kıyafetleri üzerinden hedef alan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Mehmet Emin Korkmaz, 'Kamu görevlisine alenen hareket' suçundan indirimli 7 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Mehmet Emin Korkmaz, 7 Şubat’ta sanal medya üzerinden Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’ü giydiği geleneksel kıyafetler nedeniyle hedef alarak paylaşımda bulundu. Paylaşım tepki çekerken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatarak Mehmet Emin Korkmaz hakkında gözaltı kararı verdi. Memleketi Erzurum’da gözaltına alınan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemede, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ile kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, tutuklu sanık Mehmet Emin Korkmaz hakkında 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İddianamede, Mehmet Emin Korkmaz hakkında, 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Davanın bugün yapılan üçüncü ve karar duruşmasına Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün katılmazken, temsilen avukatlar Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Halide Akay ve Kübra Yıldırım yer aldı. Bir önceki duruşmada tahliye edilen sanık Korkmaz ise memleketi Erzurum’dan SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı. Sanık Korkmaz, sanal medya hesabının çalındığını ve paylaşımın kendisi tarafından yapılmadığını yineleyerek, "Siyasi kimliğim üzerinden kurulan bir kumpas bu. İşlemediğim bir suçtan dolayı beraatimi talep ediyorum" dedi.

DAVA SONUÇLANDI

Eskişehir 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, sanık ve avukatının savunmasının ardından Mehmet Emin Korkmaz’a ‘Kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası verdi. Hakim ardından takdiri indirimi kullanarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü. Ayrıca mahkeme sanık hakkında daha önce verilmiş iki HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararı bulunduğundan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’ün avukatlarından avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 7 aylık hapis cezasına itiraz edeceklerini ifade eden avukat Gücüyener, “Zeynep Güneş Akgün dosyası bugün sonuçlandı. Belediye başkanımıza bir hakarette bulunulmuştu. Biz bunun yalnız belediye başkanımızın şahsına yönelik yapılmış bir hakaret olduğunu düşünmüyoruz. Aynı şekilde dini inançlarına ve değerlerine göre giyinen, vazifesini bu şekilde yapan tüm kadınlara yönelik bir hakaret olduğunu düşünüyoruz. Kendisi yükseköğrenim mezunu, öncesinde toplumsal pek çok misyon edinmiş, kadın kooperatifleri kurmuş bir insan ama görevini her zaman için, her görevini inancına göre giyinerek yapan bir insan. Buna devam ediyor ve bu şekilde giyindiği için de herhangi bir hakareti hak etmiyor kesinlikle. Bugün kamu görevlisine alenen hakaret suçundan mahkeme sanığın cezalandırılmasına karar verdi. Daha önceden de işlenmiş suçları bulunduğundan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığı yönünden de bir karar vermiş oldu. Mahkeme 11 aylık bir cezaya, indirimle beraber 7 aylık bir cezaya hükmetti. Elbette itiraz edeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

