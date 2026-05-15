Silinen mesajlar gerilimi! Özgür Özel: "Belli ki orada bir numara var"

Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldıktan sonra CHP’den ihraç edilen Özkan Yalım’ın ifadeleri ve ortaya çıkan mesajlar siyasetin gündemindeki yerini korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Yalım’ın iddialarına konu olan yazışmaların eksik servis edildiğini savunan Özel, telefonun incelenmesini ve silinen mesajların geri getirilmesini isteyeceklerini söyledi. “Belli ki orada bir numara var” diyen Özel, mesajların tamamının ortaya çıkması halinde konunun parayla ilgili olmadığının anlaşılacağını savundu.

“O YAZIŞMALAR BENDE YOK”

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özkan Yalım’ın iddialarına konu olan yazışmalara ilişkin konuştu. Söz konusu mesajların kendisinde olmadığını belirten Özel, eski telefonunu özel kaleme verirken WhatsApp hesabını tamamen kaldırdığını söyledi.

“ARADA BİR ŞEYLERİ KALDIRMIŞLAR”

Ortaya çıkan yazışmalarda bazı bölümlerin silinmiş olabileceğini savunan Özel, “Arada benim yazdığım ve Özkan’ın söylediği bir şeyleri kaldırmışlar” dedi. Özel, mesajların eksik bırakılmasıyla yazışmaya farklı bir anlam yüklendiğini savunarak, “Zaten parayla ilgili bir şey olsa niye silsinler? Bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışmayı ya da fotoğrafı silmişler” ifadelerini kullandı.

“SİLİNEN MESAJ GERİ GETİRİLSİN”

Avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracağını belirten Özel, Yalım’ın telefonunun incelenmesini ve silinen mesajların geri getirilmesini talep edeceklerini söyledi. Özel, “Belli ki orada bir numara var. Silinen, silindiği görülmez hale getirilen yazışmada bizim lehimizde bir şey var” dedi.

“PARA OLMADIĞI ANLAŞILACAK”

Mesajların tamamının ortaya çıkması halinde iddiaların farklı bir noktaya taşınacağını savunan Özel, silinen bölümün görülmesiyle konunun parayla ilgili olmadığının anlaşılacağını söyledi.

“EVİN BAHÇESİNE ATTIM” İDDİASINA YANIT

Yalım’ın “parayı evin bahçesine bıraktığı” yönündeki iddiasına da yanıt veren Özel, böyle bir yazışma varsa onun da ortaya çıkarılmasını istedi. Özel, evinin bulunduğu alanın büyük bir bahçeye sahip olduğunu belirterek, “Güya ona demişim ki ‘Evin bahçesine at’, o da duvarın dibine parayı koymuş. Öyle bir yazışma var diye yazıyordu, o da çıksın ortaya” diye konuştu.

'GENEL MERKEZE ŞİKAYET' İDDİASINI REDDETTİ

Özel, Yalım’la ilgili 2025 Ağustos ayında CHP Genel Merkezi’ne şikayetler ulaştığı ancak işlem yapılmadığı iddiasına da yanıt verdi. Resmi ve somut bir başvuru olmadığını söyleyen Özel, böyle bir bilgi geldiğinde hemen görevlendirme yaptıklarını belirtti. Özel, Uşak’tan özel hayatla ilgili herhangi bir bilgi gelmediğini belirterek, “Resmi veya yazılı ‘Şu oluyor, şundan para alınıyor’ şeklinde bir şikayet gelmedi” dedi.

KURULTAYDA İŞ VAADİ İDDİASINA YANIT

CHP Genel Başkanı Özel, kurultay sürecinde delegelere iş vaat edildiği iddiasına da yanıt verdi. Yalım’ın bu yöndeki sözlerinin doğru olmadığını savunan Özel, bazı örneklerin gerçekle bağdaşmadığını söyledi. Özel, Yalım’ın örnek verdiği bazı kişilerin çocuklarının yaşlarının iddialarla uyuşmadığını, bazı kişilerin ise çocuğunun olmadığını belirterek, “Söylediği hiçbir şey doğru değil” ifadelerini kullandı.

“TARAMAYI BİZ İSTİYORUZ”

CHP olarak kurultayla ilgili mahkemede delegeler ve yakınları üzerinden tarama yapılmasını kendilerinin istediğini belirten Özel, kurultay öncesi ve sonrasındaki işe alımların incelenmesini talep ettiklerini söyledi. Özel, “Çünkü öyle bir şey yok. 12 şahit dinlendi bu konuları iddia eden, birisi ispat koyamadı” dedi.

İHRAÇ SÜRECİ İÇİN “GECİKME YOK” DEDİ

Özel, Yalım’ın CHP’den ihraç edilmesinde geç kalındığı yönündeki eleştirileri de reddetti. Yalım’ın ilk MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirten Özel, disiplin sürecinde savunma hakkı ve tebligat süresi bulunduğunu hatırlattı.

“SAVUNMA SÜRESİ DOLDUĞU GÜN ATILDI”

Savunma süresinin dolduğu gün disiplin kurulunun olağanüstü toplandığını ve Yalım’ın partiden ihraç edildiğini söyleyen Özel, “Adamın savunma süresi var, sürenin dolduğu gün atıldı, savunma da yapmadı” dedi. Kesin ihraç talebiyle tedbirli sevkin ardından Yalım’ın partide “atılmış muamelesi” gördüğünü belirten Özel, sürecin ilk MYK toplantısında başlatıldığını ve yaklaşık 2,5-3 hafta içinde tamamlandığını ifade etti.

“ÖN SEÇİMDEN BİRİNCİ ÇIKTI”

Özel, Yalım’ın CHP’de üç dönem milletvekilliği ve bir dönem belediye başkanlığı yapmasına ilişkin soruya da yanıt verdi. Yalım’ın 2015 yılında yapılan ön seçimden birinci çıktığını söyleyen Özel, bu süreçle milletvekili olduğunu belirtti.

Yalım’ın belediye başkan adayı olarak belirlenmesine ilişkin de konuşan Özel, aday belirleme aşamasında ankete başvurduklarını söyledi. Özel, Yalım’ın üç dönem milletvekilliği yapmış, kentte tanınan ve ekonomik gücü olan bir isim olarak anketlerde öne çıktığını ifade etti. Özel, Uşak Milletvekili Ali Karaoba’nın farklı bir aday önerdiğini, ancak yapılan değerlendirmelerde yine Yalım’ın yüksek çıktığını söyledi ve bu nedenle Yalım’ın aday gösterildiğini belirtti.

BURCU KÖKSAL MESAJINI DA ANLATTI

Özel, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a gönderdiği mesajın içeriğine ilişkin soruya da yanıt verdi. Köksal’a, “Yolsuzluk meselesi kocanla ilgiliyse boşan, parti sana sahip çıkar” dediğini aktaran Özel, söz konusu mesajla Köksal’a siyasi olarak sert bir uyarıda bulunduğunu söyledi.

Özel, Köksal’ın o gün bu mesaja cevap vermediğini belirtip "Vermedi ama yüzde 100 eminim eşiyle ilgili bir mevzu olduğuna" diye ekledi.