Özkan Yalım'dan çarpıcı Özgür Özel iddiası! CHP'den açıklama

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında ek ifade vermişti. Yalım, ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel için çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. CHP'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Recep Demircan

Uşak Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada belediye başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı. Yalım, etkin pişmanlıktan yararlanmak için ek ifade vermişti. İfadesinde bazı delegelerin, çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceklerini söylediklerini öne süren Yalım, delegelerin çocuklarına ait özgeçmişlerin kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini anlatmıştı.

"GERÇEK DIŞI"

Söz konusu iddiaya CHP'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadede; 38. Kurultay sürecinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e oy verilmesi karşılığında Kahramanmaraş ve Gaziantep delegelerinin çocuklarının belediyelerde işe alındığı yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışı, mesnetsiz ve açık bir iftiradır.

• Kahramanmaraş delegesi olduğu öne sürülen Hülya D.’nin başka bir ilde parti üyeliği bulunmaktadır.
• Diğer kişinin ise bırakın delegeliği, partimize herhangi bir üyeliği dahi yoktur.
• Mevcut kurultay delegelerimizin çocuklarından hiçbirisi belediyelerde işe başlamamıştır.

Gaziantep delegelerimize yönelik iddialar da aynı şekilde gerçekle bağdaşmamaktadır:

• Delegemiz Cennet Şervan’ın çocukları ya da birinci ve ikinci derece yakınlarından hiçbiri herhangi bir belediyede çalışmamaktadır.
• Delegemiz Zehra Eltan’ın çocuğu söz konusu tarihte yalnızca 5 yaşındadır.
• Delegemiz Elif Berfin Aksu’nun çocuğu bulunmamaktadır.
• Fatma Müge Düşün ise ilgili tarihlerde yurtdışında olduğu için kurultayda oy dahi kullanmamıştır.

Siyasi operasyonlara malzeme üretmek adına ortaya atılan bu tür dayanaksız iddiaların amacı; kurultay iradesini tartışmalı hale getirmek ve kamuoyunda algı oluşturmaktır. Ancak isimler, tarihler ve somut bilgiler incelendiğinde ortaya çıkan tablo nettir: Ortada ne iddia edildiği gibi bir işe alım ilişkisi ne de oy karşılığı bir menfaat bulunmaktadır. Gerçek dışı beyanlarla partimizi ve delegelerimizi hedef alan bu girişimlere karşı gerekli tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülecek, kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecektir."

