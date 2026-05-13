Yer: Hatay! Radyasyon odasına zorla girip doktora saldırdı

Olay, dün Dörtyol Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. F.K., yakınına anjiyo yapıldığı sırada zorla radyasyon odasına girdi. Görevlilerin uyarısına rağmen dışarı çıkmayan F.K. kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri F.K.'yi gözaltına aldı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETİ KINIYORUZ"

İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

