HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Hatay! Radyasyon odasına zorla girip doktora saldırdı

Hatay'ın Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yakınına anjiyo yapılan radyasyon odasına zorla giren F.K., kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. F.K. gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yer: Hatay! Radyasyon odasına zorla girip doktora saldırdı

Olay, dün Dörtyol Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. F.K., yakınına anjiyo yapıldığı sırada zorla radyasyon odasına girdi. Görevlilerin uyarısına rağmen dışarı çıkmayan F.K. kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri F.K.'yi gözaltına aldı.

Yer: Hatay! Radyasyon odasına zorla girip doktora saldırdı 1

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETİ KINIYORUZ"

İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Aynalı Köşk' davasının duruşmasında gergin anlar'Aynalı Köşk' davasının duruşmasında gergin anlar
Özkan Yalım'dan çarpıcı Özgür Özel iddiası! CHP'den açıklama Özkan Yalım'dan çarpıcı Özgür Özel iddiası! CHP'den açıklama

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

Çeyrek altında dikkat: Kuyumcudan 'tarih' vurgusu! Kritik gramaj detayı

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Akaryakıta yeni zam beklentisi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.