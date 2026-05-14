Özgür Özel'in avukatlarından Özkan Yalım başvurusu: "Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin"

Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki yazışma gündem olmuştu. Bu gelişmenin ardından kritik bir gelişme daha yaşandı. Özel'in avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunarak, Özel ile Yalım arasındaki tüm WhatsApp yazışmalarının geri getirilmesini ve dosyaya kazandırılmasını talep etti.

Melih Kadir Yılmaz

Bugün kamuoyana yansıyan bazı haberlerde Özkan Yalım ile CHP lideri Özgür Özel arasındaki WhatsApp mesajlaşması yer almıştı.

"BENİM VALİZİN İÇİNE KOYUVER"

Bahsi geçen mesajlarda Özel'in Özkan Yalım'a "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver" dediği, Yalım'ın da "Tamam" diyerek yanıt verdiği görüldü.

Öte yandan Yalım etkin pişmanlık ifadesinde de Özel'in kendisinden 1 milyon lira istediğini, kendisinin de bu parayı verdiğini öne sürdü.

ÖZEL'DEN WHATSAPP HAMLESİ! AVUKATLARI BAŞVURU YAPTI

Olay kısa sürede gündem olurken yaşanan gelişmenin ardından Özgür Özel'in avukatları harekete geçti. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 'WhatsApp' yazışmaları için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

"ÖZEL İLE YALIM ARASINDAKİ TÜM WHATSAPP YAZIŞMALARININ İÇERİĞİNİN GERİ ÇAĞRILMASI TALEP EDİLMİŞTİR"

Günaydın açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın genel başkanın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bir başvuru yaptılar. Biliyorsunuz silinenler de dahil olmak üzere tüm WhatApp yazışmaları geri çağrılabiliyor. Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının içeriğindeki fotoğraf ve görseller dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir.

"AKÇALI KONU YOKTUR, YAZIŞMALAR DOSYAYA KAZANDIRILDIĞINDA BU GERÇEK GÖRÜLECEKTİR"

Niye yaptık bunu? Çünkü o mesajlarda söylenilmemiş sözler, o mesajlarda kullanılmamış fotoğraflar... Ya başka fotoğraflar kullanılarak ya da mevcut fotoğraflar silinmek suretiyle bir başka algı yaratılmak suretiyle bir çabanın içerisine girilmiş.

Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur. Bu WhatsApp yazışmaları dosyaya kazandırıldığında da bu gerçek görülecektir"

