Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'da 'petrol' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ile Türkiye'nin ticaret hacminin 10 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Erdoğan "Kazakistan'dan daha fazla petrolü Türkiye'den dünya pazarına ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu Kapanış Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEK 13 BELGEYE İMZA ATTIK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

  • Bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliğindeki kırılmalarla, çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi daha da önem kazandı.
  • İş birliğimizi güçlendirecek 13 belgeye imza attık. Kazakistan'ın en büyük destekçisiyiz. Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımlarının artmasından memnunuz.

"TİCARET HACMİMİZ 10 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI"

  • Kazakistan ile ilişkilerimiz her geçen gün güçleniyor. Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz.
  • Ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı. Kazakistan'dan daha fazla petrolü Türkiye'den dünya pazarına ulaştırmayı hedefliyoruz.

