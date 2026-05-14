Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'da 'petrol' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu Kapanış Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi.
"İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEK 13 BELGEYE İMZA ATTIK"
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
- Bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliğindeki kırılmalarla, çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi daha da önem kazandı.
- İş birliğimizi güçlendirecek 13 belgeye imza attık. Kazakistan'ın en büyük destekçisiyiz. Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımlarının artmasından memnunuz.
"TİCARET HACMİMİZ 10 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI"
- Kazakistan ile ilişkilerimiz her geçen gün güçleniyor. Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz.
- Ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı. Kazakistan'dan daha fazla petrolü Türkiye'den dünya pazarına ulaştırmayı hedefliyoruz.
