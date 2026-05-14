Pekin’de tokalaşma düellosu: Trump çekti, Şi geri adım atmadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sırasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı tokalaşma sosyal medyada gündem oldu.

TRUMP TAKTİĞİNİ, Şİ SOĞUKKANLILIĞINI BIRAKMADI

Pekin’deki görüşmenin ilk anlarında Trump’ın, liderlerle tokalaşırken sık sık gündeme gelen “eli kendine çekme” hamlesini bu kez Şi Cinping üzerinde denediği görüldü. Ancak Çin lideri, sakin ve kontrollü duruşunu bozmadı.

"DENGEDE" KALDILAR

Görüntülerde Trump’ın tokalaşma sırasında Şi’nin elini kendine doğru çekmeye çalıştığı, Şi’nin ise geri adım atmadan bu hamleyi dengelediği anlar dikkat çekti. Böylece Trump’ın kameralar önünde üstünlük mesajı olarak yorumlanan klasik tokalaşma taktiği bu kez beklediği etkiyi yaratmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa süren tokalaşma, sosyal medyada “Trump’ın eli Çin’de sökmedi” ve “Şi geri çekilmedi” yorumlarıyla paylaşıldı. Kullanıcılar, iki lider arasındaki anı “tokalaşma düellosu” olarak değerlendirdi.

Trump’ın daha önce de birçok liderle benzer şekilde uzun ve sert tokalaşmalar yaptığı biliniyor. Pekin’deki görüntü ise bu kez Şi Cinping’in soğukkanlı tavrıyla öne çıktı. Kameraların önünde birkaç saniye süren selamlaşma, iki lider arasındaki güç dengesine dair sembolik bir an olarak yorumlandı.