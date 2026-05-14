HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Pekin’de tokalaşma düellosu: Trump çekti, Şi geri adım atmadı

İçerik devam ediyor
Mehmet Hazar Gönüllü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti, kameraların önünde yaşanan kısa ama dikkat çekici bir tokalaşma anıyla gündem oldu. Trump’ın Şi Cinping’le tokalaşırken yaptığı 'çekme' hamlesi Pekin’de boşa çıktı; Çin lideri geri adım atmadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sırasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı tokalaşma sosyal medyada gündem oldu.

Pekin’de tokalaşma düellosu: Trump çekti, Şi geri adım atmadı 1

TRUMP TAKTİĞİNİ, Şİ SOĞUKKANLILIĞINI BIRAKMADI

Pekin’deki görüşmenin ilk anlarında Trump’ın, liderlerle tokalaşırken sık sık gündeme gelen “eli kendine çekme” hamlesini bu kez Şi Cinping üzerinde denediği görüldü. Ancak Çin lideri, sakin ve kontrollü duruşunu bozmadı.

Pekin’de tokalaşma düellosu: Trump çekti, Şi geri adım atmadı 2

"DENGEDE" KALDILAR

Görüntülerde Trump’ın tokalaşma sırasında Şi’nin elini kendine doğru çekmeye çalıştığı, Şi’nin ise geri adım atmadan bu hamleyi dengelediği anlar dikkat çekti. Böylece Trump’ın kameralar önünde üstünlük mesajı olarak yorumlanan klasik tokalaşma taktiği bu kez beklediği etkiyi yaratmadı.

Pekin’de tokalaşma düellosu: Trump çekti, Şi geri adım atmadı 3

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa süren tokalaşma, sosyal medyada “Trump’ın eli Çin’de sökmedi” ve “Şi geri çekilmedi” yorumlarıyla paylaşıldı. Kullanıcılar, iki lider arasındaki anı “tokalaşma düellosu” olarak değerlendirdi.

Pekin’de tokalaşma düellosu: Trump çekti, Şi geri adım atmadı 4

Trump’ın daha önce de birçok liderle benzer şekilde uzun ve sert tokalaşmalar yaptığı biliniyor. Pekin’deki görüntü ise bu kez Şi Cinping’in soğukkanlı tavrıyla öne çıktı. Kameraların önünde birkaç saniye süren selamlaşma, iki lider arasındaki güç dengesine dair sembolik bir an olarak yorumlandı.

Pekin’de tokalaşma düellosu: Trump çekti, Şi geri adım atmadı 5

İlginizi Çekebilir

Trump'ın Çin ziyareti sırasında Hürmüz'de dikkat çeken gelişme

Trump'ın Çin ziyareti sırasında Hürmüz'de dikkat çeken gelişme

 Tahran'a 'nükleer' duvarı

Tahran'a 'nükleer' duvarı

 Zirve in 'troll' mod on! Elon Musk'ın hayranı sanıldı milyarder çıktı

Zirve in 'troll' mod on! Elon Musk'ın hayranı sanıldı milyarder çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Etimesgut Havalimanı'nda çalışmalar hızlandı! Bakan Uraloğlu: "Pisti 3 bin metreye uzatıyoruz"Etimesgut Havalimanı'nda çalışmalar hızlandı! Bakan Uraloğlu: "Pisti 3 bin metreye uzatıyoruz"
Aziz İhsan Aktaş davasında istenen cezalar belli olduAziz İhsan Aktaş davasında istenen cezalar belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Çin Pekin Donald Trump Şi Cinping
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.