Denizde korku dolu anlar: 4 genç boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay’da dalgaya aldırmayarak denize giren 4 genç boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan gençlerin, ölümle burun buruna geldiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Samandağ ilçesi Çevlik sahilinde yaşandı. Denizdeki dalgaya aldırmayan 4 genç denize girdi. Bir süre sonra gençler, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

4 GENÇ SON ANDA KURTARILDI

Denizde korku dolu anlar yaşayarak kurtarılmayı bekleyen gençlerin o anları kameraya yansıdı. Şahıslar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle botla kurtarıldılar. İlk müdahaleleri sahilde yapılan şahıslar önlem amaçlı hastanede tedavi altına alındılar.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

