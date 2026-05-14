Evlat acısına dayanamadı, oğluyla aynı gün vefat etti

Olay Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Muhittin Sarıçobanoğlu, bugün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğlunun vefat haberini alan Hüsne Sarıçobanoğlu da rahatsızlandı.

EVLAT ACISINA DAYANAMADI

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Sarıçobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hüsne Sarıçobanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen oğluyla aynı gün yaşamını yitirdi. Anne ve oğlunun kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

