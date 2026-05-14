ABD'deki İsrail-Lübnan 3’üncü tur görüşmeleri başladı

İsrail ile Lübnan arasındaki 3’üncü tur doğrudan görüşmelerin ABD Dışişleri Bakanlığı’nda başladığı bildirildi. Washington'daki Dışişleri Bakanlığı’nda doğrudan görüşmelerin yeni turunun yerel saatle 09.00 civarında başladığı duyuruldu.

ABD-İran ateşkesinin ardından ilan edilen İsrail-Lübnan ateşkesine dair üçüncü müzakere görüşmesleri ABD'de gerçekleiyor. Amerikan basını, Washington'daki Dışişleri Bakanlığı’nda doğrudan görüşmelerin yeni turunun yerel saatle 09.00 civarında başladığını duyurdu.

LÜBNAN-İSRAİL GÖRÜŞMELERİNDE 3. PERDE

Öte yandan, bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelere ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve Bakanlık yetkilisi Mike Needham; Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh ile eski Büyükelçisi ve Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Simon Karam; İsrail'i temsilen ise İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ile İsrail'in Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Yossi Draznin'in ve diğer bazı yetkililerin katıldığını ifade etti.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA BAŞLAYAN GÖRÜŞMELER

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

