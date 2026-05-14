Trump: "Çin Devlet Başkanı Şi, İran ile anlaşma sağlanması için yardım teklif etti"

Çin ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Trump, Fox News kanalından Sean Hannity'ye verdiği röportajda, Şi ile görüşmesini değerlendirdi.

"ANLAŞMA YAPILMASINI İSTİYOR"

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, hem İran'la anlaşmanın sağlanması hem de Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin yeniden başlamasını umduğunu söylediğini aktardı.

ABD Başkanı, "Devlet Başkanı Şi, (İran'la) bir anlaşma yapılmasını istiyor. Kendisi bir teklifte de bulundu, 'Eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim.' dedi. Kendisi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, bu kadar çok petrol satın alan herkesin onlarla (İranlılarla) bir tür ilişkisi olduğu açıktır ancak o, herhangi bir şekilde yardımcı olabilirse olmak istediğini belirtti." ifadelerini kullandı.

"ÇİN ASKERİ DESTEK SAĞLAMAYACAK"

Trump, görüşmelerde Çin’in İran’a yönelik askeri desteğinin de gündeme geldiğini aktararak, Şi’nin İran’a askeri teçhizat yardımı sağlamayacaklarını söylediğini öne sürdü. ABD Başkanı, "Bu büyük bir açıklama. Bunu bugün güçlü bir şekilde ifade etti" dedi.

Çin-İran petrol ticaretine de değinen Trump, Şi’nin İran’dan yüksek miktarda petrol aldıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söylediğini savundu.

Kaynak: AA