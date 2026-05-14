HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump: "Çin Devlet Başkanı Şi, İran ile anlaşma sağlanması için yardım teklif etti"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediğini bildirdi. Trump, Pekin’in Tahran’a askeri teçhizat desteği sağlamayacağını söylediğini de aktardı.

Trump: "Çin Devlet Başkanı Şi, İran ile anlaşma sağlanması için yardım teklif etti"

Çin ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Trump, Fox News kanalından Sean Hannity'ye verdiği röportajda, Şi ile görüşmesini değerlendirdi.

"ANLAŞMA YAPILMASINI İSTİYOR"

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, hem İran'la anlaşmanın sağlanması hem de Hürmüz Boğazı'ndaki ticari geçişlerin yeniden başlamasını umduğunu söylediğini aktardı.

Trump: "Çin Devlet Başkanı Şi, İran ile anlaşma sağlanması için yardım teklif etti" 1

ABD Başkanı, "Devlet Başkanı Şi, (İran'la) bir anlaşma yapılmasını istiyor. Kendisi bir teklifte de bulundu, 'Eğer herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem, yardımcı olmak isterim.' dedi. Kendisi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor, bu kadar çok petrol satın alan herkesin onlarla (İranlılarla) bir tür ilişkisi olduğu açıktır ancak o, herhangi bir şekilde yardımcı olabilirse olmak istediğini belirtti." ifadelerini kullandı.

"ÇİN ASKERİ DESTEK SAĞLAMAYACAK"

Trump, görüşmelerde Çin’in İran’a yönelik askeri desteğinin de gündeme geldiğini aktararak, Şi’nin İran’a askeri teçhizat yardımı sağlamayacaklarını söylediğini öne sürdü. ABD Başkanı, "Bu büyük bir açıklama. Bunu bugün güçlü bir şekilde ifade etti" dedi.

Trump: "Çin Devlet Başkanı Şi, İran ile anlaşma sağlanması için yardım teklif etti" 2

Çin-İran petrol ticaretine de değinen Trump, Şi’nin İran’dan yüksek miktarda petrol aldıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söylediğini savundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evlerden hırsızlık yapan iki kadın kıskıvrak yakalandıEvlerden hırsızlık yapan iki kadın kıskıvrak yakalandı
Rasim Ozan Kütahyalı Adana'ya getirildi: İşte ilk sözleriRasim Ozan Kütahyalı Adana'ya getirildi: İşte ilk sözleri

Anahtar Kelimeler:
Çin İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Hocasından kaçmak için çıplak halde balkondan atladı

Hocasından kaçmak için çıplak halde balkondan atladı

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.